Статус Груп: вигідна інвестиція в нерухомість для комфортного життя

Надійність, індивідуальність, яскраві архітектурні рішення, високий рівень комфорту – це далеко не всі переваги, які відрізняють компанію STATUS GROUP від інших забудовників.

Сьогодні девелоперська компанія STATUS GROUP впевнено зберігає позицію одного з лідерів на столичному ринку житла. Портфель проектів компанії включає 370 тис. кв.м площ. Нові проекти компанії – ще більш ефектні, технологічні, амбітні, неповторні... орієнтовані на сімейні цінності, що представляють якісну нерухомість Києва у всьому її розмаїтті. Покупцями нерухомості стають різні люди. Не важливо, де вони працюють, чим займаються і скільки їм років. Відкриті, вимогливі, сучасні – тому, коли забудовник думає про те, як хочуть жити ці люди, він задає сам собі це питання. При виборі місць для зведення новобудов особлива увага приділяється географічному розташуванню комплексу. Розвинена інфраструктура, хороша транспортна доступність, екологія і комфорт – основні риси новобудов компанії Status Group.

15-річний досвід роботи в будівельній галузі, серйозна репутація, власні активи, будівельна потужність і відмінний професійний потенціал компанії переконливо свідчать про стабільність і впевненість у завтрашньому дні. Власна виробнича база на об'єктах будівництва дозволяє мінімізувати вартість квадратного метра житла для покупців.

Серед знакових об'єктів компанії – клубний комплекс преміум-класу «Sky River», бізнес-центр «Platinum», житловий комплекс бізнес-класу «Status Grad», житловий комплекс комфорт-класу «Рів'єра», «Рів'єра-2», «Рів'єра-5», клубний комплекс комфорт-класу «Золотий лев». Ведеться будівництво багатофункціональних житлових комплексів «Olympic Park», «Podil Plaza&Residence», «Рів'єра-3».

Кожен об'єкт компанії STATUS GROUP унікальний і жоден комплекс не схожий на інший. Кожен з них – яскрава індивідуальність, втілена в реальність командою професіоналів. Всі об'єкти мають зручне місце розташування, перебуваючи в кроковій доступності до станції метро. Всі житлові комплекси Status Group соціально орієнтовані. Це не мода і не рекламний хід – просто певний етап зрілості будь-якої компанії з розумінням цього питання та умінням створювати по-справжньому комфортне середовище проживання. Тому компанія Status Group будує не просто житлові комплекси, а й створює всю необхідну соціальну інфраструктуру для комфортного життя своїх покупців. У кожному комплексі передбачені магазини, аптеки, відділення банків, хімчистки, медичні центри, дитячі садки та школи, торгові та офісні центри, спортивні об'єкти та стадіони.



З усіма проектами Ви можете ознайомитися на офіційному сайті компанії statusbud.com

STATUS GROUP – будуємо щасливе майбутнє для Вас і Ваших дітей!