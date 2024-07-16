Статус багатодітної родини 2024: як оформити, та які пільги є для дітей

В Україні є окремий статус для сімей, які виховують та проживають з трьома і більше дітьми.
Детально про те, як оформити статус багатодітної сім'ї, та які пільги при цьому нараховуються - читайте у матеріалі РБК-Україна.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: сайт Кабінету міністрів, портал "Дія", сайт Пенсійного фонду.
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В Україні статус багатодітної сім'ї можуть оформити ті родини, які виховують трьох і більше дітей. Також статус багатодітної сім'ї може оформити один батько або одна матір, які проживають з трьома дітьми і виховують їх самостійно.
Варто зауважити, що діти, над якими встановлено опіку чи піклування, до складу багатодітної сім’ї не входять. Також сім’я, в якій чоловік та жінка перебувають у незареєстрованому шлюбі, не є багатодітною та не має права на отримання пільг та посвідчень.
Багатодітні родини в Україні отримують щомісячні виплати на третю і кожну наступну дитину віком до шести років. У 2024 році сума виплат становить 2 100 грн на місяць. Варто зауважити, що ця сума включається до сукупного доходу сім’ї для розрахунку і призначення субсидій та визнання права на додаткові пільги для багатодітних сімей.
Дітям з багатодітних сімей мають право на безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів. Також вони можуть проходити щорічне медичне обстеження і диспансеризацію в державних та комунальних закладах охорони здоров'я із залученням необхідних спеціалістів. Включено також і компенсацію витрат на зубопротезування.
Діти мають право на першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та на першочергову госпіталізацію.
Діти з багатодітних сімей мають право на безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів.
Посвідчення дітям з багатодітних сімей видаються з шести років.
В Україні багатодітна сім'я може отримати пільги на комунальні послуги у випадку, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. У 2024 році ця сума становила 4 240 гривень.
Для того, щоб оформити пільги на комунальні послуги необхідно звернутися до Пенсійного фонду України.
Це можна зробити трьома способами:
Якщо ж пільги вже були оформлені раніше і просто необхідно їх продовжити, то надається лише декларація про доходи та довідки про доходи.
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