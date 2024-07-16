Статус багатодітної родини 2024: як оформити, та які пільги є для дітей

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Як оформити статус багатодітної сім'ї

В Україні статус багатодітної сім'ї можуть оформити ті родини, які виховують трьох і більше дітей. Також статус багатодітної сім'ї може оформити один батько або одна матір, які проживають з трьома дітьми і виховують їх самостійно.

Документи, що необхідно надати для отримання статусу багатодітної сім'ї:

заява одного з батьків для оформлення посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї;

фотокартка (кольорова або чорно-біла) розміром 30×40 міліметрів;

документи, які підтверджують факт виховання дитини одним із батьків (у разі реєстрації повторного шлюбу та проживання із дітьми від попереднього шлюбу);

копія довідки із закладу освіти або свідоцтва про народження дитини (у разі народження дитини або навчання особи віком від 18 до 23 років за денною формою навчання за межами України);

довідка про підтвердження зарахування до закладу освіти або про переведення на наступний курс навчання в межах відповідної програми підготовки;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);

копії сторінок паспорта громадянина України батьків із даними про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату видачі паспорта;

копія посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

Варто зауважити, що діти, над якими встановлено опіку чи піклування, до складу багатодітної сім’ї не входять. Також сім’я, в якій чоловік та жінка перебувають у незареєстрованому шлюбі, не є багатодітною та не має права на отримання пільг та посвідчень.

Виплати на дітей у багатодітних сім'ях

Багатодітні родини в Україні отримують щомісячні виплати на третю і кожну наступну дитину віком до шести років. У 2024 році сума виплат становить 2 100 грн на місяць. Варто зауважити, що ця сума включається до сукупного доходу сім’ї для розрахунку і призначення субсидій та визнання права на додаткові пільги для багатодітних сімей.

Документи, які необхідно надати для отримання послуги:

заява про призначення усіх видів соціальної допомоги встановленого зразка (при пред’явленні паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця), або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус);

копії посвідчення батьків багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу) та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу);

копії свідоцтво про народження всіх дітей (з пред’явленням оригіналів).

Які пільги мають діти з багатодітних сімей

Дітям з багатодітних сімей мають право на безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів. Також вони можуть проходити щорічне медичне обстеження і диспансеризацію в державних та комунальних закладах охорони здоров'я із залученням необхідних спеціалістів. Включено також і компенсацію витрат на зубопротезування.

Діти мають право на першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та на першочергову госпіталізацію.

Діти з багатодітних сімей мають право на безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів.

Посвідчення дітям з багатодітних сімей видаються з шести років.

Пільги на комунальні послуги багатодітним сім'ям

В Україні багатодітна сім'я може отримати пільги на комунальні послуги у випадку, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. У 2024 році ця сума становила 4 240 гривень.

Для того, щоб оформити пільги на комунальні послуги необхідно звернутися до Пенсійного фонду України.

Це можна зробити трьома способами:

прийти до сервісного центру ПФУ або до уповноважених посадових осіб виконавчого органу міської, сільської, селищної ради, відповідних територіальних громад або центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП);

надіслати документи електронною поштою на адресу ПФУ info@pfu.gov.ua;

подати документи онлайн через портал Дія, вебпортал електронних послуг ПФУ або через мобільний застосунок Пенсійного фонду.

Багатодітна родина має надати такі документи:

заяву про внесення відомостей до ЄДАРП;

заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та на оплату житла;

копію паспорта та його оригінал;

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та її оригінал;

копії документів, що підтверджують право на пільги (всіх членів сім’ї) та їхні оригінали;

декларації про доходи членів сім’ї майбутнього пільговика;

копію трудової книжки (за наявності) та її оригінал;

довідки про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі (у разі оформлення пільг на придбання твердого палива й скрапленого газу);

довідку про статус ВПО, договір оренди житла, якщо багатодітна сім’я проживає не за місцем реєстрації, або акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання.

Якщо ж пільги вже були оформлені раніше і просто необхідно їх продовжити, то надається лише декларація про доходи та довідки про доходи.

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