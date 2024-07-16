Статус многодетной семьи 2024: как оформить и какие льготы есть для детей

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Как оформить статус многодетной семьи

В Украине статус многодетной семьи могут оформить семьи, которые воспитывают троих и более детей. Также статус многодетной семьи может оформить один родитель или одна мать, проживающая с тремя детьми и воспитывающая их самостоятельно.

Документы, которые необходимо предоставить для получения статуса многодетной семьи:

заявление одного из родителей для оформления удостоверения родителей многодетной семьи и удостоверения ребенка из многодетной семьи;

фотография (цветная или черно-белая) размером 30×40 миллиметров;

документы, подтверждающие факт воспитания ребенка одним из родителей (при регистрации повторного брака и проживания с детьми от предыдущего брака);

копия справки из учебного заведения или свидетельства о рождении ребенка (в случае рождения ребенка или обучения лица в возрасте от 18 до 23 лет по дневной форме обучения за пределами Украины);

справка о подтверждении зачисления в учебное заведение или о переводе на следующий курс обучения в рамках соответствующей программы подготовки;

копия свидетельства рождения ребенка;

копия свидетельства о браке (кроме родителей, не состоящих в браке);

копии страниц паспорта гражданина Украины родителей с данными о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате выдачи паспорта;

копия вида на постоянное проживание родителей, если они иностранцы или лица без гражданства, которые находятся в Украине на законных основаниях.

Следует заметить, что дети, над которыми установлена опека или попечительство, в состав многодетной семьи не входят. Также семья, в которой мужчина и женщина состоят в незарегистрированном браке, не многодетна и не имеет права на получение льгот и удостоверений.

Выплаты на детей в многодетных семьях

Многодетные семьи в Украине получают ежемесячные выплаты на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до шести лет. В 2024 году сумма выплат составляет 2100 грн в месяц. Следует отметить, что эта сумма включается в совокупный доход семьи для расчета и назначения субсидий и признания права на дополнительные льготы для многодетных семей.

Документы, которые необходимо предоставить для получения услуги:

заявление о назначении всех видов социальной помощи установленного образца (при предъявлении паспорта гражданина Украины (паспортного документа иностранца), или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего его специальный статус);

копии удостоверения родителей многодетной семьи (с предъявлением оригинала) и удостоверение ребенка из многодетной семьи (с предъявлением оригинала);

копии свидетельства о рождении всех детей (по предъявлению оригиналов).

Какие льготы имеют дети из многодетных семей

Детям из многодетных семей имеют право на безвозмездное получение лекарства по рецептам врачей. Также они могут проходить ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию в государственных и коммунальных здравоохранительных учреждениях с привлечением необходимых специалистов. Включена также и компенсация затрат на зубопротезирование.

Дети имеют право на первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередную госпитализацию.

Дети из многодетных семей имеют право на безвозмездный проезд по всем видам городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов.

Удостоверения детям из многодетных семей выдаются с шести лет.

Льготы на коммунальные услуги многодетным семьям

В Украине многодетная семья может получить льготы на коммунальные услуги в случае, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за шесть месяцев не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу. В 2024 году эта сумма составила 4240 гривен.

Для того чтобы оформить льготы на коммунальные услуги необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Это можно сделать тремя способами:

прийти в сервисный центр ПФУ или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа городского, сельского, поселкового совета, соответствующих территориальных общин или центров предоставления административных услуг (ЦНАП);

прислать документы по электронной почте по адресу ПФУ info@pfu.gov.ua;

подать документы онлайн через портал Действие , вебпортал электронных услуг ПФУ или через мобильное приложение Пенсионного фонда.

Многодетная семья должна предоставить следующие документы:

заявление о внесении сведений в ЕГАРП;

заявление об оказании льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и на оплату жилья;

копию паспорта и их оригинал;

копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и его оригинал;

копии документов, подтверждающих право на льготы (всех членов семьи) и их подлинники;

декларации о доходах членов семьи будущего льготника;

копию трудовой книжки (при наличии) и ее оригинал;

справки о наличии в жилом помещении печного отопления и/или кухонного очага на твердом топливе (при оформлении льгот на приобретение твердого топлива и сжиженного газа);

справка о статусе ВПЛ, договор аренды жилья, если многодетная семья проживает не по месту регистрации, или акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места жительства.

Если же льготы уже были оформлены раньше и просто необходимо их продлить, то предоставляется только право на доходы и справки о доходах.

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