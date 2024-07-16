Статус многодетной семьи 2024: как оформить и какие льготы есть для детей

В Украине есть отдельный статус для семей, воспитывающих и проживающих с тремя и более детьми.
Подробно о том, как оформить статус многодетной семьи и какие льготы при этом начисляются - читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: сайт Кабинета министров, портал "Действие", сайт Пенсионного фонда.
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В Украине статус многодетной семьи могут оформить семьи, которые воспитывают троих и более детей. Также статус многодетной семьи может оформить один родитель или одна мать, проживающая с тремя детьми и воспитывающая их самостоятельно.
Следует заметить, что дети, над которыми установлена опека или попечительство, в состав многодетной семьи не входят. Также семья, в которой мужчина и женщина состоят в незарегистрированном браке, не многодетна и не имеет права на получение льгот и удостоверений.
Многодетные семьи в Украине получают ежемесячные выплаты на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до шести лет. В 2024 году сумма выплат составляет 2100 грн в месяц. Следует отметить, что эта сумма включается в совокупный доход семьи для расчета и назначения субсидий и признания права на дополнительные льготы для многодетных семей.
Детям из многодетных семей имеют право на безвозмездное получение лекарства по рецептам врачей. Также они могут проходить ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию в государственных и коммунальных здравоохранительных учреждениях с привлечением необходимых специалистов. Включена также и компенсация затрат на зубопротезирование.
Дети имеют право на первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередную госпитализацию.
Дети из многодетных семей имеют право на безвозмездный проезд по всем видам городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов.
Удостоверения детям из многодетных семей выдаются с шести лет.
В Украине многодетная семья может получить льготы на коммунальные услуги в случае, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за шесть месяцев не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу. В 2024 году эта сумма составила 4240 гривен.
Для того чтобы оформить льготы на коммунальные услуги необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины.
Это можно сделать тремя способами:
Если же льготы уже были оформлены раньше и просто необходимо их продлить, то предоставляется только право на доходы и справки о доходах.
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