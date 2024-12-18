Стаття The Times викликала істерику у Медведєва. Голова МЗС Британії різко відреагував
Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв почав укотре розкидатися погрозами Заходу через статтю газети The Times. У Британії вважають таку реакцію ознакою відчаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Медведєва в Telegram і міністра закордонних справ Британії Девіда Леммі в соцмережі X.
Погрози Медведєва
Британська газета The Times оприлюднила статтю про ліквідацію в Москві начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова. Журналісти підкреслили, що вбивство російського генерала - це "законний акт оборони з боку держави, яка перебуває під загрозою".
У відповідь Медведєв назвав усіх посадових осіб країн НАТО, які беруть участь у допомозі Україні, "законною військовою ціллю" для РФ.
Також він назвав "законною військовою ціллю" журналістів The Times, які є авторами вищезгаданої статті.
Реакція глави МЗС Британії
"Бандитська погроза Медведєва на адресу журналістів The Times схожа на відчай", - наголосив Девід Леммі.
Він додав, що британські газети представляють найкращі британські цінності: свободу, демократію та незалежне мислення.
Ліквідація Кирилова
Нагадаємо, 17 грудня джерела РБК-Україна повідомили, що в Москві ліквідували начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова. Операцію, за словами співрозмовників, організувала Служба безпеки України.
Кириллова і його помічника було ліквідовано внаслідок підриву самоката з вибухівкою.
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