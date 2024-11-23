Статки Маска сягнули майже 350 млрд доларів: ЗМІ назвали причину

Як пишуть ЗМІ, 22 листопада статки Маска досягли рекордних 347,8 млрд доларів, що перевищує його попередній рекорд, встановлений у листопаді 2021 року, коли статки засновника Tesla перевищили 340 млрд доларів.

Зокрема, вчора акції Tesla піднялися на 3,8%, а загалом від дня виборів 5 листопада до 22 листопада - приблизно на 40%. Зростання пов'язане з вірою інвесторів у те, що вплив Маска в адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа відкриє еру дерегулювання, яка принесе користь компанії.

Говорячи про суми, Маск, який є найбільшим індивідуальним акціонером Tesla, від дня виборів став приблизно на 83 млрд доларів багатшим.

За даними WSJ, стартап мільярдера в області штучного інтелекту xAI цього тижня також став більш ніж вдвічі більшим у ході нового раунду фінансування.

Маск стрімко випередив своїх колег у рейтингу мільярдерів, де головні претенденти часто міняються місцями. Станом на вівторок Маск був більш ніж на 100 мільярдів доларів багатшим за другу за багатством людину, засновника Amazon Джефа Безоса.

Як пишуть ЗМІ, альянс із обраним президентом США Дональдом Трампом висунув Маска та його підприємства на передові позиції.

Видання нагадують, що американський мільярдер є генеральним директором Tesla та SpaceX, а також власником X та генеральним директором інших підприємств, включаючи Neuralink, xAI та Boring Company. Тепер разом з Вівеком Рамасвами, Маск курируватиме новий "Департамент ефективності уряду (DOGE)" США, названий на честь мемкойна.