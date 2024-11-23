Состояние Маска достигло практически 350 млрд долларов: СМИ назвали причину

Как пишут СМИ, 22 ноября состояние Маска достигло рекордных 347,8 млрд долларов, что превышает его предыдущий рекорд, установленный в ноябре 2021 года, когда состояние основателя Tesla превысило 340 млрд долларов.

В частности, вчера акции Tesla поднялись на 3,8%, а в целом со дня выборов 5 ноября по 22 ноября - примерно на 40%. Рост связан с верой инвесторов в то, что влияние Маска в администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа откроет эру дерегулирования, которая принесет пользу компании.

Говоря о суммах, Маск, который является крупнейшим индивидуальным акционером Tesla, со дня выборов стал примерно на 83 млрд долларов богаче.

По данным WSJ, стартап миллиардера в области искусственного интеллекта xAI на этой неделе также стал более чем в два раза больше в ходе нового раунда финансирования. Была достигнута отметка в размере 50 млрд долларов по сравнению с несколькими месяцами ранее.

Маск стремительно обогнал своих коллег в рейтинге миллиардеров, где главные претенденты часто меняются местами. По состоянию на вторник Маск был более чем на 100 миллиардов долларов богаче второго по богатству человека, основателя Amazon Джеффа Безоса.

Как пишут СМИ, альянс с избранным президентом США Дональдом Трампом выдвинул Маска и его предприятия на передовые позиции.

Издания напоминают, что американский миллиардер является генеральным директором Tesla и SpaceX, а также владельцем X и генеральным директором других предприятий, включая Neuralink, xAI и Boring Company. Теперь вместе с Вивеком Рамасвами, Маск будет курировать новый "Департамент эффективности правительства (DOGE)", СШАназванный в честь мемкойна.