Статки керівництва "Південмашу" різко контрастують із боргами підприємства: розслідування

Стали відомі деталі розслідування ЗМІ про фінансові проблеми державного гіганта "Південмаш" та спосіб життя його керівництва на чолі з генеральним директором Сергієм Войтом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сюжет ТСН.

На тлі заборгованості підприємства перед приватним постачальником енергоносіїв у 99 млн грн журналісти виявили ознаки приховування майна та зв'язків із компаніями, що працювали з державним заводом.

Борги "Південмашу"

За даними розслідувачів, "Південмаш" має борг у 99 млн грн перед ТОВ "Нью Енерджі Юкрейн" - постачальником електроенергії та газу. Попри виграні суди, стягнення заблоковане наказами Мінстратегпрому, які під час воєнного стану зупиняють примусове виконання рішень щодо держпідприємств.

В.о. директора "Нью Енерджі Юкрейн" Ігор Кваша називає це механізмом, що підриває довіру бізнесу.

"Держава отримує товари й послуги від приватного сектору, але не проводить розрахунки. Це стимулює корупцію і фактично знищує економіку", -заявив він.

Кваша стверджує, що "Південмаш" визнав борг, однак понад рік не сплачує жодної гривні. "Є судові рішення, були переговори, вони просили відстрочку, але не розрахувалися ні разу. Виконавче провадження заблоковане", - каже він.

Керівництво підприємства пояснювало несплату тим, що Міноборони нібито не виділяє кошти на оплату енергоресурсів. Водночас, за даними розслідування, фінансове становище самого топменеджменту на чолі з Войтом суттєво контрастує зі станом підприємства.

Що відомо про статки топ-менеджменту заводу

У генерального директора "Південмашу" Сергій Войт, який очолює завод із 2013 року, особисті фінансові справи йдуть дуже непогано. Зарплата Сергія Войта за минулий рік становить 5 мільйонів гривень. Однак він, як і його заступники, "хитрують" перед НАЗК, зазначається у розслідуванні.

У своїх деклараціях Войт вказує старий будинок у Новотроїцькому та квартиру в Дніпрі. Проте журналісти не знайшли його за цими адресами. Натомість з'ясували, що Войт фактично проживає в елітному маєтку під Дніпром, не внесеному до декларації. Вартість будинку ріелтори оцінюють у 350-380 тис. доларів.

Войт стверджує, що орендує маєток за "7-8 тисяч гривень" на місяць, однак експерти оцінюють реальну вартість оренди у 1000-1300 доларів. Біля будинку зафіксовано Toyota Camry, зареєстровану на компанію, що продавала "Південмашу" обладнання майже на 8 млн грн.

Журналісти також виявили інший маєток - у селі Петропавлівське під Києвом. Він належить молодшому сину Войта - Олексію.

Біля будинку стоїть Volkswagen Touareg, пов’язаний із компанією, яка раніше співпрацювала з "Південмашем". Син Войта був співзасновником ТОВ "Солар-Груп", де партнером виступав чинний заступник гендиректора держпідприємства Віктор Сербін, що вказує на переплетення родинних і бізнесових зв’язків.

Не менш показовою є ситуація із заступниками Войта. За даними розслідувачів, заступник гендиректора Сергій Карпенко не задекларував понад 100 млн грн, а також подав недостовірні дані на суму близько 130 млн грн. У його деклараціях виявлено невказані компанії, коштовності та навіть спробу отримати іноземне громадянство.

Перший заступник гендиректора Костянтин Завгородній, як зазначається, став власником Toyota Land Cruiser (2020) за 1 гривню, хоча ринкова вартість авто перевищує 60 тис. доларів. Крім того, під час війни його дружина придбала BMW X6 M вартістю понад 100 тис. доларів

Розслідувачі наголошують, що походження статків топменеджменту викликає запитання, особливо на тлі заяв підприємства про неможливість погашення енергоборгів і відсутність обігових коштів.

Після розкриття корупційної схеми "Мідас" уряд анонсував перевірки державних підприємств. За даними журналістів, "Південмаш" має бути одним із пріоритетних для аудиту.