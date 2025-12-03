Состояние руководства "Южмаша" резко контрастирует с долгами предприятия: расследование

Стали известны детали расследования СМИ о финансовых проблемах государственного гиганта "Южмаш" и образе жизни его руководства во главе с генеральным директором Сергеем Войтом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сюжет ТСН.

На фоне задолженности предприятия перед частным поставщиком энергоносителей в 99 млн грн журналисты выявили признаки сокрытия имущества и связей с компаниями, работавшими с государственным заводом.

Долги "Южмаша"

По данным расследователей, "Южмаш" имеет долг в 99 млн грн перед ООО "Нью Энерджи Юкрейн" - поставщиком электроэнергии и газа. Несмотря на выигранные суды, взыскание заблокировано приказами Минстратегпрома, которые во время военного положения останавливают принудительное исполнение решений по госпредприятиям.

И.о. директора "Нью Энерджи Юкрейн" Игорь Кваша называет это механизмом, подрывающим доверие бизнесу.

"Государство получает товары и услуги от частного сектора, но не производит расчеты. Это стимулирует коррупцию и фактически уничтожает экономику", - заявил он.

Кваша утверждает, что "Южмаш" признал долг, однако больше года не платит ни одной гривны. "Есть судебные решения, были переговоры, они просили отсрочку, но ни рассчитались ни разу. Исполнительное производство заблокировано", - говорит он.

Руководство предприятия объясняло неуплату тем, что Минобороны якобы не выделяет средства на оплату энергоресурсов. В то же время, по данным расследования, финансовое положение самого топ-менеджмента во главе с Войтом существенно контрастирует с состоянием предприятия.

Что известно о состоянии топ-менеджмента завода

У генерального директора "Южмаша" Сергея Войта, возглавляющего завод с 2013 года, личные финансовые дела обстоят очень неплохо. Зарплата Сергея Войта за прошлый год составляет 5 миллионов гривен. Однако он, как и его заместители, "хитрят" перед НАПК, отмечается в расследовании.

В своих декларациях Войт указывает старое здание в Новотроицком и квартиру в Днепре. Однако журналисты не нашли его по этим адресам. В то же время выяснили, что Войт фактически проживает в элитном доме под Днепром, не внесенном в декларацию. Стоимость дома риэлторы оценивают в 350-380 тыс. долларов.

Войт утверждает, что арендует дом за "7-8 тысяч гривен" в месяц, однако эксперты оценивают реальную стоимость аренды в 1000-1300 долларов. Около дома зафиксирована Toyota Camry, зарегистрированная на компанию, продававшую "Южмашу" оборудование почти на 8 млн грн.

Журналисты также обнаружили другой дом - в селе Петропавловское под Киевом. Он принадлежит младшему сыну Войта - Алексею.

У дома стоит Volkswagen Touareg, связанный с компанией, которая ранее сотрудничала с "Южмашем". Сын Войта был соучредителем ООО "Солар-Групп", где партнером выступал действующий заместитель гендиректора госпредприятия Виктор Сербин, что указывает на переплетение родственных и бизнес-связей.

Не менее показательна ситуация с заместителями Войта. По данным расследователей, заместитель гендиректора Сергей Карпенко не задекларировал более 100 млн грн, а также подал недостоверные данные на сумму около 130 млн грн. В его декларациях обнаружены неуказанные компании, драгоценности и даже попытка получить иностранное гражданство.

Первый заместитель гендиректора Константин Завгородний стал владельцем Toyota Land Cruiser (2020) за 1 гривну, хотя рыночная стоимость авто превышает 60 тыс. долларов. Кроме того, во время войны его жена приобрела BMW X6 M стоимостью более 100 тыс. долларов

Расследователи отмечают, что происхождение состояния топ-менеджмента вызывает вопросы, особенно на фоне заявлений предприятия о невозможности погашения энергодолгов и отсутствии оборотных средств.

После раскрытия коррупционной схемы "Мидас" правительство анонсировало проверки государственных предприятий. По данным журналистов, "Южмаш" должен быть одним из приоритетных для аудита.