Статистика смертности на воде в Украине бьет рекорды

"С начала года на водоемах страны погибло 808 человек! Только с начала июля на водоемах страны погибло 265 украинцев. Из них 36 детей",- говорится в сообщении.

Если учесть, что за аналогичный период прошлого года погибло 166 человек (из них 16 - детей), "можно делать выводы о рекордной смертельной статистике несчастных случаев на воде в стране в этом году".

Однако, как отмечают в ГСЧС, даже такой высокий показатель смертности на водных объектах не пугает людей, которые игнорируют элементарные правила поведения на воде.

Указано, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является купание в не оборудованных для этого местах и ​​в нетрезвом состоянии.

Судя по количеству чрезвычайных событий у водоемов, ГСЧС опубликовала ряд правил безопасности во время пребывания на воде: