Статистика смертності на воді в Україні б’є рекорди

На українських водоймах від початку року загинуло 808 осіб. Лише за останній місяць зафіксовано 265 смертей, тоді як минулого року цей показник становив 166.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
"З початку року на водоймах країни загинуло 808 осіб! Лише з початку липня на водоймах країни загинуло 265 українців. З них 36 дітей", - йдеться у повідомленні.
Якщо врахувати, що за аналогічний період минулого року загинуло 166 людей (із них 16 - дітей), "можна робити висновки про рекордну смертельну статистику нещасних випадків на воді у країні цього року".
Проте, як зазначають в ДСНС, навіть такий високий показник смертності на водних об'єктах не лякає людей, які ігнорують найелементарніші правила поведінки на воді.
Вказано, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є купання в не обладнаних для цього місцях та в нетверезому стані.
Зважаючи на кількість надзвичайних подій біля водойм, ДСНС опублікувала ряд правил безпеки під час перебування на воді: