Статистика смертності на воді в Україні б’є рекорди

"З початку року на водоймах країни загинуло 808 осіб! Лише з початку липня на водоймах країни загинуло 265 українців. З них 36 дітей", - йдеться у повідомленні.

Якщо врахувати, що за аналогічний період минулого року загинуло 166 людей (із них 16 - дітей), "можна робити висновки про рекордну смертельну статистику нещасних випадків на воді у країні цього року".

Проте, як зазначають в ДСНС, навіть такий високий показник смертності на водних об'єктах не лякає людей, які ігнорують найелементарніші правила поведінки на воді.

Вказано, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є купання в не обладнаних для цього місцях та в нетверезому стані.

Зважаючи на кількість надзвичайних подій біля водойм, ДСНС опублікувала ряд правил безпеки під час перебування на воді: