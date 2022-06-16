Може стати наступником "Леопарду": Rheinmetall презентувала новий танк

Німецька компанія Rheinmetall презентувала новий танк KF51 Panther. В майбутньому імовірно він стане наступником Leopard 2.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Drive .

Танк з 130-мм гарматою було презентовано на виставці Eurosatory у Парижі.

Броньована машина розроблена як наступник танка Leopard 2, який сьогодні стоїть на озброєнні країн ЄС.



Характеристики KF51 Panther:

важить 65 тонн;

модифікований дизельний двигун;

гібридна силова установка;

покращена гармата;

12,7-мм кулемет;

пускові установки для боєприпасів HERO 120.

KF51 Close Up. pic.twitter.com/dxkQgbiFDB — International Defence Analysis (@Defence_IDA) June 16, 2022

Наразі компанія вирішила не розкривати повністю усі характеристики, однак зазначається, що екіпаж танку буде більш захищений, ніж у моделі Leopard 2. Водночас транспорт пристосований до захисту від протитанкової зброї й дронів-камікадзе.