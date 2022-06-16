ru ua
Чт, 16 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Може стати наступником "Леопарду": Rheinmetall презентувала новий танк

Новость на русском →
Четвер 16 червня 2022 13:12
Може стати наступником "Леопарду": Rheinmetall презентувала новий танк Фото: KF51 Panther (twitter.com/Defence_IDA)
Автор: Сергій Пишкін

Німецька компанія Rheinmetall презентувала новий танк KF51 Panther. В майбутньому імовірно він стане наступником Leopard 2.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Drive.

Танк з 130-мм гарматою було презентовано на виставці Eurosatory у Парижі.

Броньована машина розроблена як наступник танка Leopard 2, який сьогодні стоїть на озброєнні країн ЄС.

Характеристики KF51 Panther:

  • важить 65 тонн;
  • модифікований дизельний двигун;
  • гібридна силова установка;
  • покращена гармата;
  • 12,7-мм кулемет;
  • пускові установки для боєприпасів HERO 120.

Наразі компанія вирішила не розкривати повністю усі характеристики, однак зазначається, що екіпаж танку буде більш захищений, ніж у моделі Leopard 2. Водночас транспорт пристосований до захисту від протитанкової зброї й дронів-камікадзе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия
NEWS
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
DAILY
Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена