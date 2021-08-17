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В Старых Кодаках впервые откроют детский сад

Автор: Наталия Гурковская

В селе Старые Кодаки Днепропетровской области впервые откроют детский сад. Его создали по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко в Facebook.

"Первый детсад в Старых Кодаках Днепровского района. Скоро он примет 80 детей. В заведении все в едином детском стиле. Игровые, спальни, столовая, музыкальный зал", - сообщает Резниченко.

Работы уже вышли на финишную прямую. Строители обустраивают прилегающую территорию, где расположены спортивные и игровые площадки, устанавливают беседки и качели, завершают оформление внутренних помещений.

Как сообщалось, в Покрове Днепропетровской области начал работать новый детский сад. Его возвели "с нуля" по программе президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка".

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Большая стройка