У Старих Кодаках вперше відкриють дитячий садочок

"Перший дитсадок у Старих Кодаках Дніпровського району. Скоро він прийме 80 дітей. У закладі все в єдиному дитячому стилі. Ігрові, спальні, їдальня, музична зала", - повідомляє Резніченко.

Роботи вже вийшли на фінішну пряму. Будівельники облаштовують прилеглу територію, де розташовані спортивні та ігрові майданчики, встановлюють альтанки та гойдалки, завершують оформлення внутрішніх приміщень.