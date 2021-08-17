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У Старих Кодаках вперше відкриють дитячий садочок

Автор: Наталія Гурковська

В селі Старі Кодаки Дніпропетровської області вперше відкриють дитячий садочок. Його створили за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка у Facebook.

"Перший дитсадок у Старих Кодаках Дніпровського району. Скоро він прийме 80 дітей. У закладі все в єдиному дитячому стилі. Ігрові, спальні, їдальня, музична зала", - повідомляє Резніченко.

Роботи вже вийшли на фінішну пряму. Будівельники облаштовують прилеглу територію, де розташовані спортивні та ігрові майданчики, встановлюють альтанки та гойдалки, завершують оформлення внутрішніх приміщень.

Як повідомлялося, в Покрові Дніпропетровської області почав працювати новий дитячий садок. Його звели "з нуля" за програмою президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".

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Велике будівництво