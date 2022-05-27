Старые советские танки Т-62 станут легкой мишенью для ВСУ, - британская разведка

Перед Южной группировкой войск (ЮГВ) России, вероятно, остается задача оккупировать южную территорию Украины. В последние дни Россия переместила 50-летние танки Т-62 из глубокого хранения в зону ЮГВ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.
"Т-62 почти наверняка будут особенно уязвимы для противотанковых средств, и их присутствие на поле боя подчеркивает нехватку в России современной боеспособной техники", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские сухопутные войска продолжают попытки окружить Северодонецк и Лисичанск, недавно захватив несколько сел к северо-западу от Попасной.
Россия оказывает давление на Северодонецк, хотя Украина сохраняет контроль над несколькими обороняемыми секторами. Таким образом, Россия не может получить полный контроль над Донбассом, отмечают в Минобороны Британии.
Как сообщало РБК-Украина, Россия перекинула на Запорожское направление советские танки Т-62. Танк производился в СССР с 1962 по 1975 год и только недавно был снят с консервации в России. Причиной этому может стать то, что войска РФ потеряли значительную часть своих современных танков и поэтому им приходится использовать военную технику советских времен.
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