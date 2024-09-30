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Стартували продажі Mazda 6 нового покоління: оголошено ціни та характеристики

Понеділок 30 вересня 2024 10:48
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Стартували продажі Mazda 6 нового покоління: оголошено ціни та характеристики Фото: стартували продажі Mazda 6 нового покоління (newsroom.mazda.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Mazda офіційно відкрила книги замовлень на нове покоління автомобіля Mazda EZ-6 у електричній та гібридній версіях у Китаї. Ціни на новинку починаються приблизно з 23 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Electrek.

Новий автомобіль розроблений Mazda у співпраці з китайською державною компанією Changan Auto. Авто дебютувало ще у квітні, але продажі розпочинаються лише зараз.

Що ж, Mazda виправдала свою обіцянку. Абсолютно нова Mazda EZ-6 офіційно доступна для попереднього замовлення в Китаї. За даними китайських профільних ЗМІ, ціни на седан починаються від 22 800 доларів.

Зазначається, що електромобіль оснащений одним електродвигуном, що видає потужність у 254 к.с., і може мати акумуляторну батарею ємністю 56,1 або 68,8 кВт*год, якої вистачає, щоб подолати на одному заряді 480, або 600 км відповідно. Максимальна швидкість обох версій обмежена електронікою на позначці 170 км/год. Найближчим часом також дебютують гібридні версії новинки.

Стартували продажі Mazda 6 нового покоління: оголошено ціни та характеристики

Відомо, що базова версія новинки від Mazda отримує шкіряні сидіння, а флагманські варіанти отримають алькантару у салоні. За доплату також буде доступна аудіосистема Sony із 14 динаміками, 64-кольорове освітлення салону, передні сидіння з "нульовою гравітацією", що означає, що сидіння можуть відкидатися до майже рівного положення, а також панорамний скляний дах.

Стартували продажі Mazda 6 нового покоління: оголошено ціни та характеристики

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