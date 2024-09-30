ua en ru
Пн, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Стартовали продажи Mazda 6 нового поколения: объявлены цены и характеристики

Понедельник 30 сентября 2024 10:48
UA EN RU
Стартовали продажи Mazda 6 нового поколения: объявлены цены и характеристики Фото: стартовали продажи Mazda 6 нового поколения (newsroom.mazda.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Mazda официально открыла книги заказов на новое поколение автомобиля Mazda EZ-6 в электрической и гибридной версиях в Китае. Цены на новинку начинаются примерно с 23 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Electrek .

Новый автомобиль, разработанный Mazda в сотрудничестве с китайской государственной компанией Changan Auto. Авто дебютировало еще в апреле, но продажи начинаются только сейчас.

Что ж, Mazda оправдала свое обещание. Совершенно новая Mazda EZ-6 официально доступна для предварительного заказа в Китае. По данным китайских профильных СМИ, цены на седан начинаются от 22 800 долларов.

Электромобиль оснащен одним электродвигателем, который выдает мощность в 254 л.с., и может иметь аккумуляторную батарею емкостью 56,1 или 68,8 кВт*ч, которой хватает, чтобы преодолеть на одном заряде 480, или 600 км соответственно. Максимальная скорость обеих версий ограничена электроникой на отметке 170 км/ч. В ближайшее время также дебютируют гибридные версии новинки.

Стартовали продажи Mazda 6 нового поколения: объявлены цены и характеристики

Известно, что базовая версия новинки от Mazda получает кожаные сиденья, а флагманские варианты получат алькантару в салоне. За доплату также будет доступна аудиосистема Sony с 14 динамиками, 64-цветное освещение салона, передние сиденья с "нулевой гравитацией", что означает, что сиденья могут отбрасываться в почти ровное положение, а также панорамную стеклянную крышу.

Стартовали продажи Mazda 6 нового поколения: объявлены цены и характеристики

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Mazda Автомобильный рынок
NEWS
Россия ночью запустила более 70 дронов и несколько ракет: сколько сбила ПВО
Россия ночью запустила более 70 дронов и несколько ракет: сколько сбила ПВО
DAILY
Штурмы и бои под Покровском. Как 110-я ОМБр сдерживает наступление россиян на город
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Штурмы и бои под Покровском. Как 110-я ОМБр сдерживает наступление россиян на город