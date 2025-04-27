Стартує битва за "золото" баскетбольної Суперліги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Федерації баскетболу .

Суперники вперше в історії розіграють чемпіонський титул в очному фінальному протистоянні.

"Дніпро" – є діючим чемпіоном. Рік тому команда у фіналі Суперліги перемогла "Рівне". "Київ-Баскет" у вирішальній серії зіграє вперше з 2019 року. "Жовто-чорні" чотири рази в своїй історії фінішували за крок до золотих нагород, але жодного разу не ставали чемпіонами. Найкраща команда сезону-2024/25 визначиться у серії до двох перемог.

Дніпряни пройшли без поразок регулярний чемпіонат: показавши результат 28-0, вони встановили національний рекорд. У плей-офф підопічні Володимира Коваля впевнено подолали "Прикарпаття-Говерлу" та "Черкаські Мавпи" також без втрат.

Натомість "Київ-Баскет" фінішував у "регулярці" з показником – 19 перемог і 9 поразок. На шляху до фіналу кияни переграли в плей-офф "Старий Луцьк" (серія – 2:0) і минулорічного фіналіста – "Рівне" (2:1).

В регулярному чемпіонаті-2024/25 "Дніпро" виграв усі чотири зустрічі проти "Київ-Баскета" (75:71, 72:63, 76:73 та 77:62).

Суперліга, фінал, розклад матчів

27 квітня, 13:30, "Дніпро" – "Київ-Баскет"

30 квітня, 18:00, "Київ-Баскет" – "Дніпро"

Трансляції матчів будуть доступні на телеканалах "Суспільне Спорт" та XSPORT, а також на YouTube-каналі ФБУ.

Хто вигравав чемпіонат України

Баскетбольна першість України розігрується з 1992 року. У 1996-му турнір отримав назву Суперліга.

З того часу чемпіонами ставали дев'ять клубів. Однак лише два "золотих" колективи грають в Суперлізі досі – це "Черкаські Мавпи" та "Дніпро". Інші з різних причин припинили існування.

Усі чемпіони України з баскетболу: