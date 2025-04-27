Стартует битва за "золото" баскетбольной Суперлиги
27 апреля состоится первый матч финальной серии мужской баскетбольной Суперлиги. Действующий чемпион Украины - "Днепр" на своей площадке примет столичный "Киев-Баскет".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной Федерации баскетбола.
Соперники впервые в истории разыграют чемпионский титул в очном финальном противостоянии.
"Днепр" - является действующим чемпионом. Год назад команда в финале Суперлиги победила "Ровно". "Киев-Баскет" в решающей серии сыграет впервые с 2019 года. "Желто-черные" четыре раза в своей истории финишировали в шаге от золотых наград, но ни разу не становились чемпионами. Лучшая команда сезона-2024/25 определится в серии до двух побед.
Днепряне прошли без поражений регулярный чемпионат: показав результат 28-0, они установили национальный рекорд. В плей-офф подопечные Владимира Коваля уверенно преодолели "Прикарпатье-Говерлу" и "Черкасские Мавпы" также без потерь.
В то же время "Киев-Баскет" финишировал в "регулярке" с показателем - 19 побед и 9 поражений. На пути к финалу киевляне переиграли в плей-офф "Старый Луцк" (серия - 2:0) и прошлогоднего финалиста - "Ровно" (2:1).
В регулярном чемпионате-2024/25 "Днепр" выиграл все четыре встречи против "Киев-Баскета" (75:71, 72:63, 76:73 и 77:62).
Суперлига, финал, расписание матчей
- 27 апреля, 13:30, "Днепр" - "Киев-Баскет"
- 30 апреля, 18:00, "Киев-Баскет" - "Днепр"
Трансляции матчей будут доступны на телеканалах "Суспільне Спорт" и XSPORT, а также на YouTube-канале ФБУ.
Кто выигрывал чемпионат Украины
Баскетбольное первенство Украины разыгрывается с 1992 года. В 1996-м турнир получил название Суперлига.
С того времени чемпионами становились девять клубов. Однако только два "золотых" коллектива играют в Суперлиге до сих пор - это "Черкасские Мавпы" и "Днепр". Другие по разным причинам прекратили существование.
Все чемпионы Украины по баскетболу:
- "Будивельник" (Киев) - 11 титулов (1992-1997, 2011, 2013, 2014, 2017, 2023)
- "Азовмаш" (Мариуполь) - 7 (2003, 2004, 2006-2010)
- "Одесса" - 4 (1998, 1999, 2001, 2002)
- "Химик" (Южное) - 3 (2015, 2016, 2019)
- "Днепр" - 2 (2020, 2024)
- "Киев" - 2 (2000, 2005)
- "Прометей" (Каменское) - 1 (2021)
- "Черкасские Мавпы" - 1 (2018)
- "Донецк" - 1 (2012)
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