Стартовая цена приватизационного аукциона "Президент-Отеля" адектватна, - Милованов

"Отель давно нуждается в обновлении, которое сможет обеспечить эффективный собственник. Нынешнее состояние здания требует серьезных частных инвестиций", - отмечает Милованов.

В компании советнику по приватизации Concorde Capital указывают, что отельный бизнес не является профильным для государства, тогда как частный инвестор располагает необходимыми навыками и ресурсами для дальнейшего развития "Президент-Отеля" и создания дополнительных рабочих мест.

"Нет необходимости содержать "Президент-Отель" в госсобственности, это не стратегический объект. Сегодня гостиница находится в состоянии, нуждающемся в существенных инвестициях. А в ближайшем будущем он может занять значимое место на гостиничной карте Киева именно благодаря привлечению необходимых инвестиций через приватизацию. И на всех этапах - от ремонта до дальнейшего операционного управления - это позволит обеспечить работой сотни специалистов", - отметил генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа.

По результатам проведенных аудитов и независимой оценки Concorde Capital установил стартовую цену будущего аукциона - 390 млн грн.

“Что касается стартовой цены, которую определил Concorde Capital, - она целиком отвечает состоянию гостиницы и рыночным реалиям, это адекватная оценка от специалистов по результатам аудитов. Если же на аукционе цена дополнительно вырастет - это будет большим успехом. Уверен, покупатели точно найдутся, ведь это перспективный бизнес. В Киеве нехватка хороших отелей, даже если сравнивать с соседними столицами. Возможно, мы даже увидим на торгах представителей международных отельных сетей", - добавил Милованов.