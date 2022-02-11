Приватизация "Президент-Отеля" позволит привлечь инвестиции, - эксперты

Приватизация "Президент-Отеля" позволит уберечь отель от дальнейшего упадка, а также привлечь инвестиции, создать рабочие места и развивать сопутствующие сервисы и туризм.

Эксперты сходятся во мнении, что комплекс стоило приватизировать уже давно. Такие попытки предпринимались в 2014, 2015 и 2017 году, при трех разных правительствах - Азарова, Яценюка и Гройсмана. Однако все они закончились безуспешно по разным причинам.

"Для "Президент-Отеля" приватизация - необходимость. С каждым годом состояние отеля только ухудшается. Он становится менее привлекательным как для туристов, так и для потенциальных инвесторов. Эффективный собственник обеспечит реновацию и качественное управление комплексом, наладит бизнес и создаст новые рабочие места. А государство на прозрачном аукционе получит за отель рыночную цену и годами будет обеспечено налогами благодаря работе бизнес", - отметили в Фонде госимущества.

В Фонде также подчеркивают, что для проведения реновации отеля, а также обслуживания всего комплекса инвестору потребуется привлечь сотни специалистов, а это означает появление новых рабочих мест.

В Concorde Capital - компании, выбранной советником по приватизации - также отмечают, что отель давно требует привлечения частных инвестиций.

"У меня нет сомнений: "Президент-Отель" нужно приватизировать, и как можно скорее. Минимальные инвестиции для поддержки отеля в рабочем состоянии должны составить порядка 500 миллионов гривен", - подчеркивает Игорь Мазепа, генеральный директор Concorde Capital.

Он также добавил, что частные компании гораздо эффективнее работают в отельном бизнесе, чем государство.

"Частный инвестор будет заинтересован в привлечении в отель постояльцев. А значит мы увидим, как улучшится сервис, внешний вид и комфорт комплекса. Это дополнительный плюс в развитие городской среды и бизнеса в столице", - считает он.

В свою очередь, эксперты уверены, что государственное управление непрофильным бизнесом не приносит пользы ни самим объектам, ни государству. Приватизация таких активов - необходимый шаг, который улучшит положение дел.

"Нужен ли этот актив государству? - Нет, не нужен. Логика следующая: если государство владеет определенным предприятием или активом, оно должно объяснить, зачем оно им владеет. Если государство не может этого объяснить, то потребности во владении таким предприятием нет. Зачем государству владеть отелем? Если рынок может справиться с определенной функцией - государству не следует её выполнять. На рынке есть много частных отелей, успешно конкурирующих между собой - значит государству нет смысла заниматься бизнесом. На сегодня потребности в государственной гостинице нет", - заявил Андрей Бойцун, эксперт по корпоративному управлению госпредприятий и приватизации.

В течение долгого времени государство откладывало приватизацию непрофильных активов "в долгий ящик", что негативно сказалось на состоянии объектов.

"Большая приватизация опоздала минимум лет на 20. Если бы приватизацию госпредприятий начали хотя бы 10 лет назад - ситуация была бы лучше. Во всяком случае, запустить этот процесс лучше поздно, чем никогда. Что же касается "Президент-Отеля" - объект давно нужно приватизировать. Чем быстрее это сделать - тем лучше. Однако гостиница обременена договорами аренды, поэтому какая сумма поступлений поступит в результате продажи и будет ли она отвечать ожиданиям - вопрос открытый", - считает инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Напомним, "Президент-Отель" - государственный четырехзвездочный отельно-ресторанный комплекс в деловом квартале Киева. В 2009 году Государственное управление делами передало отель в долгосрочную аренду до 2034 года.