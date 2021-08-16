Стартовая цена ОГХК определена в соответствии с международными стандартами, - советник по приватизации

По его словам, ожидается высокая конкуренция, следовательно цена продажи предприятия может значительно превысить стартовые 3,7 млрд грн.

Стартовая цена предприятия была сформирована по результатам оценки с применением нескольких различных методик, она полностью соответствует требованиям законодательства и международным стандартам.

"Стартовая цена 100% корпоративных прав АО "ОГХК" определена в полном соответствии с украинским законодательством и международными стандартами. В частности, была сделана оценка по методу дисконтированных денежных потоков (DCF Valuation) и по мультипликаторам аналогичных компаний (Peer Multiple Valuation). По результатам оценки всеми методами было сформировано предложение цены, которое одобрено аукционным комитетом - 3,7 млрд грн", - поделился он.

Впрочем, рыночная стоимость предприятия может превысить первоначальную оценку и будет определена на высококонкурентном аукционе.

"При этом важно подчеркнуть, что 3,7 млрд грн - это именно стартовая цена. Конечная стоимость предприятия будет определена на аукционе, который будет проходить на повышение с шагом в 50 млн грн. К АО "ОГХК" имеют сильный интерес несколько международных компаний, так что на аукционе мы ожидаем значительную конкуренцию. Конечная цена продажи может значительно превысить стартовую и достичь 5 млрд грн", - отметил управляющий партнер BDO Corporate Finance.

Положительно на результаты аукциона повлияет и приобретение ОГХК новой лицензии на разработку поселкового месторождения в Житомирской области.

"На прошлой неделе ОГХК была определена победителем аукциона на Поселковское месторождение титановых руд в Житомирской области. Расширение запасов дополнительно повысит привлекательность ОГХК для потенциальных покупателей. Шаг аукциона на увеличение цены по ОГХК составляет 50 млн грн, таким образом уже в первом раунде торгов расходы ОГХК на Поселковское месторождение будут компенсированы", - отметил Струков.