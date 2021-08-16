Стартова ціна ОГХК визначена у відповідності до міжнародних стандартів, - радник з приватизації

За його словами, очікується висока конкуренція, отже ціна продажу підприємства може значно перевищити стартові 3,7 млрд грн.

Стартова ціна підприємства була сформована за результатами оцінки з застосуванням декількох різних методик, вона повністю відповідає вимогам законодавства й міжнародним стандартам.

"Стартова ціна 100% корпоративних прав АТ "ОГХК" визначена у повній відповідності до українського законодавства та міжнародних стандартів. Зокрема, була зроблена оцінка за методом дисконтованих грошових потоків (DCF Valuation) та по мультиплікаторах аналогічних компаній (Peer Multiple Valuation). За результатами оцінки всіма методами було сформовано пропозицію ціни, яку схвалено Аукціонним комітетом - 3,7 млрд грн", - поділився він.

Втім, ринкова вартість підприємства може перевищити початкову оцінку й буде визначена на висококонкурентному аукціоні.

"При цьому важливо наголосити, що 3,7 млрд грн - це саме стартова ціна. Кінцева вартість підприємства буде визначена на аукціоні, який відбуватиметься на підвищення з кроком у 50 млн грн. До АТ "ОГХК" мають сильний інтерес декілька міжнародних компаній, отже на аукціоні ми очікуємо значну конкуренцію. Кінцева ціна продажу може значно перевищити стартову та сягнути 5 млрд грн", - зазначив керуючий партнер BDO Corporate Finance.

Позитивно на результати аукціону вплине і придбання ОГХК нової ліцензії на розробку Селищанського родовища в Житомирській області.

"Минулого тижня ОГХК була визначена переможцем аукціону на Селищанське родовище титанових руд у Житомирській області. Розширення запасів додатково підвищить привабливість ОГХК для потенційних покупців. Крок аукціону на збільшення ціни по ОГХК становить 50 млн грн, таким чином вже у першому раунді торгів витрати ОГХК на Селищанське родовище будуть компенсовані", - зазначив Струков.