Стартовала регистрация на пробное ВНО-2021

В Украине во вторник, 5 января, началась регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО). Регистрация продлится до 19 января включительно.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки (МОН).
Для регистрации нужно:
Желающие могут выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. Пробное внешнее независимое оценивание можно составить из одного из следующих предметов:
Напомним, ранее сообщалось, что дополнительные предметы Внешнего независимого оценивания могут стать платными.
Ранее Министерство образования и науки утвердило график подготовки и проведения ВНО 2021 года.