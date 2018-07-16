Стартовала корпоративная Программа развития лидерства РГК

В июне 2018 года во Львове и Киеве стартовала первая в Украине Программа корпоративного развития лидерства группы компаний РГК. Ее особенность в том, что обучение стратегиям управления, системным подходам к реформированию компаний впервые пройдут мененджеры предприятий газовой отрасли. В Программе принимают участие 50 руководителей структурных подразделений газораспределительных предприятий группы компаний РГК из 15 регионов.

Группа учасников в данной Программе сформирована по итогам комплексного отбора из числа опытных линейных руководителей предприятий, в котором приняло участие около 200 человек. "Отбор участников проходил в несколько этапов, с применением оценочных интервью и тестирования. Обучение в бизнес-школах усилит потенциал специалистов, сформирует качественный кадровый резерв для ключевых позиций в компаниях группы", - сказала Юлия Карбовская, руководитель департамента по персоналу РГК.

Для обучения выбраны две ведущие национальные бизнес-школы - Киево-Могилянская и Львовская. Курс обучения из пяти модулей расчитан на четыре месяца. Ключевые темы: стратегия управления, клиентоориентированность, финансы и управление изменениями. Темы модулей в обоих бизнес-школах одинаковы, и предусматривают case-stady с анализом реальных ситуаций - 60% занятий отводится на теоретический материал, а 40% на дискуссии, практику и отработку кейсов. В то же время подходы и методики обучения в Киеве и Львове различаются и имеют свою "фирменную" специфику, свойственную этим авторитетным бизнес-школам. Особый акцент сделан на работе каждого из участников обучения над проектом в составе команды, который необходимо защитить по завершению курса. Прошедшие защиту проекты будут реализованы на предпритиях, а их участники получат премии.

Выпускники Программы корпоративного развития лирдерства группы компаний РГК выступят "драйверами" перемен и должны стимулировать модернизацию своих предприятий, передавать коллегам полученные знания и развивать конкурентную среду в компании. "В последующем Программа будет продолжена с учетом выявленных в первый сезон преимуществ и недостатков", - сказала Юлия Карбовская.