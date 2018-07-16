Стартувала корпоративна Програма розвитку лідерства РГК

У червні 2018 року у Львові та Києві стартувала перша в Україні Програма корпоративного розвитку лідерства групи компаній РГК. Її особливість в тому, що навчання стратегіям управління, системним підходам до реформування підприємств вперше пройдуть мененджера підприємств газової галузі. У Програмі беруть участь 50 керівників структурних підрозділів газорозподільних підприємств з 15 регіонів. Всі вони входять до групи компаній РГК.

Група учасників Програми сформована за підсумками комплексної оцінки та відбору працівників з числа досвідчених лінійних керівників підприємств. У конкурсі взяло участь близько 200 співробітників. "Відбір учасників Програми проходив в кілька етапів, із застосуванням оціночних інтерв'ю і тестування. Навчання в бізнес-школах дозволить розвинути потенціал наших фахівців, сформувати якісний кадровий резерв для ключових позицій в компаніях групи", - сказала Юлія Карбовська, керівник департаменту по персоналу РГК.

Для навчання обрані дві провідні національні бізнес-школи - Києво-Могилянська та Львівська. Курс навчання розрахований на чотири місяці, і складається з п'яти модулів. Ключові теми - стратегія управління, клієнтоорієнтованість, фінанси та управління змінами. Теми модулів в обох бізнес-школах однакові, і передбачають case-stady з аналізом реальних ситуацій. У той же час підходи і методики навчання в Києві та Львові розрізняються і мають свою "фірмову" специфіку, властиву цим авторитетним бізнес-школам. Наприклад, у Львівській бізнес-школі 60% занять відводиться на теоретичний матеріал, а 40% на дискусії, практику і відпрацювання кейсів. Крім того, особливий акцент зроблений на роботі кожного з учасників навчання над проектом у складі команди, який необхідно захистити по завершенню курсу. Проекти, схвалені за результатами захисту, будуть реалізовані на підприємствах, учасники проекту - заохочені грошовою винагородою.

Випускники Програми корпоративного розвитку лірдерства групи компаній РГК стануть "драйверами" змін і мають стимулювати модернізацію своїх підприємств, передавати колегам отримані знання і розвивати конкурентне середовище в компанії. "В подальшому Програма буде продовжена з урахуванням виявлених в перший сезон переваг і недоліків", - сказала Юлія Карбовська.