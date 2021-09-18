Стартовал новый сезон чемпионата Украинской хоккейной лиги. В Краматорске в матче Кубка открытия финалист прошлого сезона "Сокол" уступил чемпиону УХЛ 2020/21 "Донбассу".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт УХЛ.
Счет матча - 4:5.
В сезоне-2021/22 количество участников УХЛ не изменилось - восемь клубов, среди которых есть один новичок, которым стал харьковский "Рулав Одд". Не будут принимать участие в этом розыгрыше киевские "Ледяные Волки".
Полный список участников УХЛ сезона-2021/22: "Белый Барс" (Белая Церковь), "Днепр" (Херсон), "Донбасс" (Донецк), "Краматорск" (Краматорск), "Кременчук" (Кременчук), "Мариуполь" (Мариуполь), "Сокол" (Киев), "Рулав Одд" (Харьков).