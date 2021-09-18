UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Стартовал новый сезон чемпионата Украинской хоккейной лиги

Автор: Анна Полисученко

Стартовал новый сезон чемпионата Украинской хоккейной лиги. В Краматорске в матче Кубка открытия финалист прошлого сезона "Сокол" уступил чемпиону УХЛ 2020/21 "Донбассу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт УХЛ.

Счет матча - 4:5.

В сезоне-2021/22 количество участников УХЛ не изменилось - восемь клубов, среди которых есть один новичок, которым стал харьковский "Рулав Одд". Не будут принимать участие в этом розыгрыше киевские "Ледяные Волки".

Полный список участников УХЛ сезона-2021/22: "Белый Барс" (Белая Церковь), "Днепр" (Херсон), "Донбасс" (Донецк), "Краматорск" (Краматорск), "Кременчук" (Кременчук), "Мариуполь" (Мариуполь), "Сокол" (Киев), "Рулав Одд" (Харьков).

Читайте РБК-Украина в Google News
хоккей