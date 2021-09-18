Стартував новий сезон чемпіонату Української хокейної ліги. У Краматорську в матчі Кубка відкриття фіналіст минулого сезону "Сокіл" поступився чемпіону УХЛ 2020/21 "Донбасу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт УХЛ.
Рахунок матчу-4:5.
У сезоні - 2021/22 кількість учасників УХЛ не змінилася - вісім клубів, серед яких є один новачок, яким став харківський "Рулав Одд". Не братимуть участь у цьому розіграші київські "Крижані Вовки".
Повний список учасників УХЛ сезону-2021/22: "Білий Барс" (Біла Церква), "Дніпро" (Херсон), "Донбас" (Донецьк), "Краматорськ" (Краматорськ), "Кременчук" (Кременчук), "Маріуполь" (Маріуполь), "Сокіл" (Київ), "Рулав Одд" (Харків).