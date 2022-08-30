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Стартовал благотворительный "Пробег к 100 тысячам бронежилетов", средства направят на изготовление снаряжения для ВСУ

 

Крупнейший национальный производитель бронежилетов - Львовский оборонный кластер, - который уже изготовил и бесплатно передал нашим бойцам 80 тысяч бронежилетов, планирует довести эту цифру до ста тысяч!

С этой целью ЛОК вместе с общественными организациями Run Ukraine и ProBig инициировали проведение благотворительной акции под названием "Пробег до ста тысяч бронежилетов".

Все регистрационные взносы участников пробега будут направлены на изготовление бронежилетов для наших защитников.

Кстати, пробег происходит в онлайн-формате, поэтому присоединиться может каждый желающий: в удобное для себя время и из любого уголка Украины или мира. Участник сам выбирает локацию, время и комфортную для себя дистанцию: 10 км, 21 км или же свободную.

Каждый участник международного "пробега до 100 тысяч бронежилетов" получит уникальную памятную медаль из бронестали. Медали изготовлены из остатков материалов, используемых в производстве бронежилетов для наших защитников. Медаль финишера "пробега до 100 тысяч" — это напоминание, что ты пробег, чтобы защитить тех, кто защищает нас – подчеркивает председатель правления Львовского оборонного кластера Максим Плехов.

Регистрация участников проекта продлится до 19 сентября.

Размер регистрационного взноса: 890 гривен.

Все желающие приобщиться могут сделать это на сайте пробега https://do100.com.ua/

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