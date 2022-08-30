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Стартував благодійний "Пробіг до 100 тисяч бронежилетів", кошти спрямують на виготовлення спорядження для ЗСУ

 

Найбільший національний виробник бронежилетів - Львівський оборонний кластер, - що вже виготовив та безкоштовно передав нашим бійцям 80 тисяч бронежилетів, планує довести цю цифру до ста тисяч!

З цією метою ЛОК разом з громадськими організаціями Run Ukraine і ProBig ініціювали проведення благодійної акції під назвою "Пробіг до ста тисяч бронежилетів".

Усі реєстраційні внески учасників пробігу будуть спрямовані на виготовлення бронежилетів для наших захисників.

До речі, пробіг відбувається в онлайн-форматі, тож долучитися може кожен охочий: в зручний для себе час та з будь-якого куточка України чи світу. Учасник сам обирає локацію, час та комфортну для себе дистанцію: 10 км, 21 км або ж вільну.

Кожен учасник міжнародного "Пробігу до 100 тисяч бронежилетів" отримає унікальну пам'ятну медаль із бронесталі. Медалі виготовлені із залишків матеріалів, що використовуються у виробництві бронежилетів для наших захисників. Медаль фінішера "Пробігу до 100 тисяч" — це нагадування, що ти пробіг, аби захистити тих, хто захищає нас – підкреслює голова правління Львівського оборонного кластера Максим Плехов.

Реєстрація учасників проекту триватиме до 19 вересня.

Розмір реєстраційного внеску: 890 гривень.

Усі охочі долучитися можуть зробити це на сайті пробігу https://do100.com.ua/

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