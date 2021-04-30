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Стартегическое партнерство между Украиной и США развивается по ускоренному плану, - Маркарова

Автор: РБК-Украина

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что стартегическое партнерство между Киевом и Вашингтоном развивается по ускоренному плану. Так она отреагировала на визит госсекретаря Энтони Блинкена в Украину.

Об этом Маркарова написала в Facebook.

Дипломат подчеркнула, что между странами поддерживаются активные двусторонние связи.

"Стартегическое партнерство между Украиной и США развивается по ускоренному плану. В дополнение к активным двусторонним связям на большинстве из важных направлений, уже скоро будем приветствовать государственного секретаря Энтони Блинкена в Украине", - написала она.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе прилетит в Украину. Он будет находиться в Киеве 5-6 мая, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебою.

Телеканал CNN сообщал, что визит Блинкена в Украину может ослабить беспокойство Киева по поводу возможной встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина этим летом.

РБК-Украина писало, что Блинкен встретится с Зеленским, чтобы обсудить агрессию РФ.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиУкраинаОксана Маркарова