Визит Блинкена в Украину: встретится с Зеленским, чтобы обсудить агрессию РФ
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в начале мая посетит Украину с рабочим визитом. В ходе визита он встретится с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить агрессию России.
"Затем госсекретарь отправится в Киев, Украина, 5-6 мая, где встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Кулебой, другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России", - говорится в сообщении.
Кроме того, Блинкен поспособствует прогрессу в реализации программ реформ в Украине.
"Он также будет способствовать дальнейшему прогрессу в реализации программы институциональных реформ в Украине, особенно в борьбе с коррупцией, что является ключом к обеспечению демократических институтов, экономического процветания и евроатлантического будущего Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Блинкен назвал условие сотрудничества с Россией. Это станет возможно, если РФ не будет обострять отношения.
Кроме того, Энтони Блинкен подтвердил, что Белый дом проведет полный пересмотр злонамеренной деятельности России. Новая администрация сейчас изучает все действия РФ.