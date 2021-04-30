Визит Блинкена в Украину: встретится с Зеленским, чтобы обсудить агрессию РФ

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в начале мая посетит Украину с рабочим визитом. В ходе визита он встретится с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить агрессию России.

"Затем госсекретарь отправится в Киев, Украина, 5-6 мая, где встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Кулебой, другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России", - говорится в сообщении.

Кроме того, Блинкен поспособствует прогрессу в реализации программ реформ в Украине.

"Он также будет способствовать дальнейшему прогрессу в реализации программы институциональных реформ в Украине, особенно в борьбе с коррупцией, что является ключом к обеспечению демократических институтов, экономического процветания и евроатлантического будущего Украины", - говорится в сообщении.