Стартап зі США залучив 200 млн доларів, щоб клонувати собак для армії

Палмер Лакі виступив проти критиків Warhound, ідею якої він розробив разом з генеральним директором Colossal Biosciences Беном Ламмом. Після оголошення проєкт піддали критиці в мережі, і Лакі захистив його в дописі на X. Він наголосив на захисному спорядженні та генетичних змінах, спрямованих на здоров'я собак.

"Яка саме частина вам не подобається? Захист слуху? Захист очей? Бронежилети? Чи генетичні зміни, які знижують ризик раку та проблем із суглобами? Не дарма American Humane Society підтримує це", - написав Лакі.

Навіщо потрібен Warhound

Компанія пояснює свій задум проблемою постачання службових собак для армії США. За даними Warhound, Армія США створила K-9 Corps у 1942 році, а програма службових собак Міністерства війни нині налічує понад 2 200 собачих команд.

Понад 80% військових собак закуповують у Європі. Менш ніж половину придбаних тварин визнають придатними до служби після приблизно трирічного циклу закупівлі й навчання. Тому для 100 собак у строю армії доводиться купувати й тренувати близько 200. Ламм розповів Fortune, що США конкурують за тих самих тварин з іншими державами, зокрема з Китаєм і Росією.

Що планує компанія

Warhound працюватиме поетапно. Спершу компанія визначатиме найкращих собак, які завершили навчання, біобанкуватиме їхній генетичний матеріал і клонуватиме перевірених тварин. Паралельно вона планує цільове редагування генів.

Починати збираються з двох порід, які найчастіше використовують у війську, бельгійської вівчарки (малінуа) та німецької вівчарки. Компанія заявляє, що відсіватиме відомі шкідливі варіанти, пов'язані з дегенерацією м'язів та іншими спадковими хворобами. Так жоден пес не потрапить на службу з генетичними маркерами поширених "карʼєрозавершальних" станів, як-от дисплазія кульшового суглоба.

Ламм каже, що компанія ще визначає, які ще риси можна редагувати відповідально. Він вказував на можливі майбутні поліпшення швидкості, спритності та нюху для завдань на кшталт виявлення вибухівки. Першу групу собак уже біобанкували, і її редагують, а допомагає виробляти тварин Viagen, клонувальна компанія у власності Colossal. Ламм очікує, що перші собаки народяться на початку наступного року, а на службу вийдуть приблизно за два роки.

Роль Anduril і партнерів

За словами Ламма, роль Anduril полягає "поверх собаки, а не всередині собаки". Оборонна компанія постачає захист очей і слуху, бронежилети та інтеграцію із системою Eagle Eye, щоб собаки, провідники й автономні системи працювали як єдина команда. Жилети матимуть сенсори, які передаватимуть інформацію провідникам.

American Humane Society сертифікуватиме програми навчання Warhound і допомагатиме возз'єднувати відставних собак із колишніми провідниками в межах Military Working Dog Reunification Program. Лакі й Ламм розробили концепцію після розмови на Moonshots Summit Пітера Діамандіса. Лакі не має частки у Warhound, Anduril не володіє акціями компанії, а Colossal ліцензує їй свою технологію й має економічний інтерес.

Warhound очолює Девід Спірк, колишній морпіх, який був першим головним директором з даних Командування спеціальних операцій США, а згодом і Пентагону. Серед інвесторів компанії названо In-Q-Tel, Sequoia Capital, ARK Invest, Franklin Templeton, 8VC і Lux Capital.

Компанія вже проводила брифінги для урядових структур, але поки не має підписаних клієнтів і не встановила ціну за собаку. Вона обговорює модель Canine-as-a-Service, за якої уряд купував би стабільний потік навчених собак. Інфраструктуру національного масштабу для утримання й навчання собак вона планує будувати, починаючи з приватного капіталу.

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