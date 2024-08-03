Старт УПЛ 3-4 серпня: повний розклад матчів першого туру

Сезон відкриють у Рівному, де місцевий "Верес" прийме львівські "Карпати". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 15:30.

О 18-й годині криворізький "Кривбас" на домашній арені зустрінеться з одеським "Чорноморцем". Натомість у неділю в 13:00 київський "Лівий Берег" дебютуватиме в еліті домашнім поєдинком проти черкаського ЛНЗ. Донецький "Шахтар" розпочне захист титулу на виїзді з полтавською "Ворсклою" (15:30).

Паралельно розпочнеться матч у столиці. "Оболонь" на рідному стадіоні прийме "Колос" із Ковалівки. Закриватимуть тур очним протистояння луганська "Зоря" і петровський "Інгулець". Матч розпочнеться о 18-й годині. Ще два поєдинки перенесені на пізніший час.

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV". Телеканал показуватиме оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 1-го туру Прем'єр-ліги: