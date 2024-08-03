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Старт УПЛ 3-4 серпня: повний розклад матчів першого туру

Рівне, Субота 03 серпня 2024 11:30
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Старт УПЛ 3-4 серпня: повний розклад матчів першого туру Фото: "Гірники" та полтавці розіграли Кубок України цьогоріч (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга двома поєдинками в суботу розпочне прем'єрний тур сезону 2024/25. Його програма розтягнеться всього на два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Сезон відкриють у Рівному, де місцевий "Верес" прийме львівські "Карпати". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 15:30.

О 18-й годині криворізький "Кривбас" на домашній арені зустрінеться з одеським "Чорноморцем". Натомість у неділю в 13:00 київський "Лівий Берег" дебютуватиме в еліті домашнім поєдинком проти черкаського ЛНЗ. Донецький "Шахтар" розпочне захист титулу на виїзді з полтавською "Ворсклою" (15:30).

Паралельно розпочнеться матч у столиці. "Оболонь" на рідному стадіоні прийме "Колос" із Ковалівки. Закриватимуть тур очним протистояння луганська "Зоря" і петровський "Інгулець". Матч розпочнеться о 18-й годині. Ще два поєдинки перенесені на пізніший час.

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV". Телеканал показуватиме оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 1-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Верес"– "Карпати", 3 серпня, 15:30
  • "Кривбас" – "Чорноморець", 3 серпня, 18:00
  • "Лівий Берег" – ЛНЗ, 4 серпня, 13:00
  • "Ворскла" – "Шахтар", 4 серпня, 15:30
  • "Оболонь" – "Колос", 4 серпня, 15:30
  • "Зоря" – "Інгулець", 4 серпня, 18:00

Старт УПЛ 3-4 серпня: повний розклад матчів першого туру

До слова, раніше "Шахтар" оголосив заявку на новий сезон Прем'єр-ліги.

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