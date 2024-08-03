Старт УПЛ 3-4 августа: полное расписание матчей первого тура
Украинская Премьер-лига двумя поединками в субботу начнет премьерный тур сезона 2024/25. Его программа растянется всего на два дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
Сезон откроют в Ровно, где местный "Верес" примет львовские "Карпаты". Стартовый свисток встречи прозвучит в 15:30.
В 18 часов криворожский "Кривбасс" на домашней арене встретится с одесским "Черноморцем". В воскресенье в 13:00 киевский "Левый Берег" будет дебютировать в элите домашним поединком против черкасского ЛНЗ. Донецкий "Шахтер" начнет защиту титула на выезде с полтавской "Ворсклой" (15:30).
Параллельно начнется матч в столице. "Оболонь" на родном стадионе примет "Колос" из Ковалевки. Будут закрывать тур очным противостояния луганская "Заря" и петровский "Ингулец". Матч начнется в 18 часов. Еще два поединка перенесены на более позднее время.
Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на OTT-платформах – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV". Телеканал будет показывать оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов.
Список матчей 1-го тура Премьер-лиги:
- "Верес" – "Карпаты", 3 августа, 15:30
- "Кривбасс" – "Черноморец", 3 августа, 18:00
- "Левый Берег" – ЛНЗ, 4 августа, 13:00
- "Ворскла" – "Шахтер", 4 августа, 15:30
- "Оболонь" – "Колос", 4 августа, 15:30
- "Заря" – "Ингулец", 4 августа, 18:00
К слову, ранее "Шахтер" объявил заявку на новый сезон Премьер-лиги.
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