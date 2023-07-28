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Старт УПЛ 28-30 липня: повний розклад матчів першого туру

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Київ, П'ятниця 28 липня 2023 10:48
Старт УПЛ 28-30 липня: повний розклад матчів першого туру Фото: Навесні "гірники" забили 7 м'ячів харків'янам (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Двома поєдинками в п'ятницю розпочнеться новий сезон української Прем'єр-ліги. Програма стартового туру триватиме три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Старт чемпіонату України запланували в столиці. Новачок першості – київська "Оболонь" – на домашній арені прийме "Колос" із Ковалівки. Матч розпочнеться о 17:00.

Натомість о 19-й годині пролунає стартовий свисток у поєдинку абсолютного дебютанта УПЛ. Житомирське "Полісся" проведе номінально виїзний матч проти "Вереса" з Рівного на стадіоні "Центральний" рідного міста. Наступні два протистояння відбудуться у суботу.

О 15:00 львівський "Рух" розпочне матч проти "Зорі" з Луганська. На дві години пізніше харківський "Металіст 1925" складатиме іспит проти чинних чемпіонів із донецького "Шахтаря". Цей поєдинок зіграють на околицях Києва.

У неділю ж черкаський ЛНЗ стартуватиме в Прем'єр-лізі домашнім матчем проти "Чорноморця" з Одеси о 13:00. Далі київське "Динамо" прийме закарпатський "Минай (17:00). Закриють тур середняки попереднього сезону – о 19-й годині "Олександрія" зустрінеться з "Кривбасом".

Поєдинок полтавської "Ворскли" проти "Дніпра-1" перенесли через участь обох колективів у єврокубках. Домашні поєдинки "Оболоні", "Вереса", "Металіста 1925", ЛНЗ та "Олександрії" покажуть на трьох OTT-платформах – MEGOGO, "Київстар ТБ" і Setanta Sports. Матч "Динамо" проти "Миная" транслюватимуть в ефірі телеканалу "2+2".

Перелік матчів 1-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Оболонь" – "Колос", 28 липня, 17:00
  • "Верес" – "Полісся", 28 липня, 19:00
  • "Рух" – "Зоря", 29 липня, 15:00
  • "Металіст 1925" – "Шахтар", 29 липня, 17:00
  • ЛНЗ – "Чорноморець", 30 липня, 13:00
  • "Динамо" – "Минай", 30 липня, 17:00
  • "Олександрія" – "Кривбас", 30 липня, 19:00

Старт УПЛ 28-30 липня: повний розклад матчів першого туру

До слова, раніше зібрали п'ятірку найгучніших літніх трансферів УПЛ у спеціальній підбірці.

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