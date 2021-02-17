UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Старт в TikTok. Завоюйте новый канал продвижения

 

По прогнозам уже в 2021 году количество посещений TikTok вырастет с 800 млн до 1,2 млрд ежемесячно. Среди его пользователей не только подростки, но и платежеспособная аудитория в широком диапазоне от 20 и до 50+ лет, которые проводят в приложении в среднем 52 минуты в день.

Поэтому TikTok — идеальное место для общения с любой целевой аудиторией, для создания контента с упоминанием бренда и привлечения внимания потенциальных клиентов. Среди песен, скетчей и танцев есть место для серьезного, полезного контента и, конечно, для бизнес аккаунтов. А это значит, что стоит спешить освоить эту соцсеть раньше, чем это сделают ваши конкуренты. Как?

15 марта мы стартуем новый онлайн-курс “Продвижение в TikTok”, где будем учиться успешно продвигаться и продавать в новой соцсети. Узнаем, как использовать весь потенциал видео формата для трансляции своих сообщений, научимся следить за популярными трендами и челленджами, подхватывать и создавать свои. Построим стратегию для раскрутки и роста подписчиков уже за 6 недель обучения.

Для кого этот курс?

Курс создан для смм-щиков, маркетологов, которые хотят завоевать новый канал, чтобы рассказать аудитории о себе и завоевать их доверие, которое приведет к широкой узнаваемости бренда.

Что вы получите после прохождения курса?

  • Уверенность в соцсети TikTok и четкое понимание нужен ли канал.
  • Определите цели и задачи канала TikTok.
  • Список ТОП-тем контента для собственного бизнеса.
  • Навыки написания сценария под каждый формат креатива.
  • Отснятые видео-ролики для публикации в TikTok.
  • Навыки работы с видео, предпродакшн, продакшин, постпродакшн.
  • Продуктивные методы продвижения в сети TikTok.
  • Навыки работы с рекламой в Украине.
  • Правила общения с аудиторией.
  • Сформированный канал TikTok, который будет набирать постепенно подписчиков.

Практические домашние задания, советы, свежая теория и личный опыт наших лекторов помогут в реальном времени использовать полученные на курсе знания, получать ответы на возникшие в процессе вопросы. Научимся делать качественный контент, достойный места в рек.

Количество мест на курсе ограничено, поспешите забронировать свое!

Успейте приобрести курс до 9 марта со скидкой 20%!

Зарегистрироваться

Вам может быть интересно:

Самые читаемые новости

курс ТикТок

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины