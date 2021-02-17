Старт в TikTok. Завоюйте новый канал продвижения

По прогнозам уже в 2021 году количество посещений TikTok вырастет с 800 млн до 1,2 млрд ежемесячно. Среди его пользователей не только подростки, но и платежеспособная аудитория в широком диапазоне от 20 и до 50+ лет, которые проводят в приложении в среднем 52 минуты в день.
Поэтому TikTok — идеальное место для общения с любой целевой аудиторией, для создания контента с упоминанием бренда и привлечения внимания потенциальных клиентов. Среди песен, скетчей и танцев есть место для серьезного, полезного контента и, конечно, для бизнес аккаунтов. А это значит, что стоит спешить освоить эту соцсеть раньше, чем это сделают ваши конкуренты. Как?
15 марта мы стартуем новый онлайн-курс “Продвижение в TikTok”, где будем учиться успешно продвигаться и продавать в новой соцсети. Узнаем, как использовать весь потенциал видео формата для трансляции своих сообщений, научимся следить за популярными трендами и челленджами, подхватывать и создавать свои. Построим стратегию для раскрутки и роста подписчиков уже за 6 недель обучения.
Для кого этот курс?
Курс создан для смм-щиков, маркетологов, которые хотят завоевать новый канал, чтобы рассказать аудитории о себе и завоевать их доверие, которое приведет к широкой узнаваемости бренда.
Что вы получите после прохождения курса?
Практические домашние задания, советы, свежая теория и личный опыт наших лекторов помогут в реальном времени использовать полученные на курсе знания, получать ответы на возникшие в процессе вопросы. Научимся делать качественный контент, достойный места в рек.
Количество мест на курсе ограничено, поспешите забронировать свое!
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