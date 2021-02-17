Старт в TikTok. Завоюйте новий канал просування

За прогнозами вже в 2021 році кількість відвідувань TikTok зросте з 800 млн до 1,2 млрд щомісяця. Серед його користувачів не тільки підлітки, а й платоспроможна аудиторія в широкому діапазоні від 20 і до 50 + років, які проводять у додатку в середньому 52 хвилини в день.

Тому TikTok - ідеальне місце для спілкування з будь-якою цільовою аудиторією, для створення контенту зі згадуванням бренда і залучення уваги потенційних клієнтів. Серед пісень, скетчів і танців є місце для серйозного, корисного контенту та, звичайно, для бізнес акаунтів. А це означає, що варто поспішати освоїти цю соцмережу раніше, ніж це зроблять ваші конкуренти. Як?

15 березня ми стартуємо новий онлайн-курс "Просування в TikTok", де будемо вчитися успішно просуватися та продавати в новій соцмережі. Дізнаємося, як використовувати весь потенціал відео формату для трансляції своїх повідомлень, навчимося стежити за популярними трендами і челенджами, підхоплювати і створювати свої. Побудуємо стратегію для розкрутки і зростання підписників вже за 6 тижнів навчання.

Для кого цей курс?

Курс створений для СММ-щиків, маркетологів, які хочуть завоювати новий канал, щоб розповісти аудиторії про себе і завоювати їхню довіру, що призведе до широкої впізнаваності бренду.

Що ви отримаєте після проходження курсу?

Впевненість в соцмережі TikTok і чітке розуміння чи потрібен канал.

Визначити цілі і завдання каналу TikTok.

Список ТОП-тем контенту для власного бізнесу.

Навички написання сценарію під кожен формат креативу.

Зняті відео-ролики для публікації в TikTok.

Навички роботи з відео, предпродакшн, продакшн, постпродакшн.

Продуктивні методи просування в мережі TikTok.

Навички роботи з рекламою в Україні.

Правила спілкування з аудиторією.

Сформований канал TikTok, який буде набирати поступово підписників.

Практичні домашні завдання, поради, свіжа теорія і особистий досвід наших лекторів допоможуть в реальному часі використовувати отримані на курсі знання, отримувати відповіді на виниклі в процесі питання. Навчимося робити якісний контент, гідний місця в рекомендаціях.

Кількість місць на курсі обмежена, поспішіть забронювати своє!

Встигніть придбати курс до 9 березня зі знижкою -20%!

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