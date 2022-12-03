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Старт плей-офф ЧС-2022: розклад матчів 1/8 фіналу Мундіалю 3 грудня

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Доха, Субота 03 грудня 2022 11:45
Старт плей-офф ЧС-2022: розклад матчів 1/8 фіналу Мундіалю 3 грудня Фото: Збірна Аргентини перед матчем проти Польщі (facebook.com/fifaworldcup)
Автор: Антон Федорців

Двома поєдинками в суботу розпочнеться програма другого раунду Кубка світу в Катарі. Боротьбу за місце в чвертьфіналі поведуть представники груп A, B, C і D.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

На стадії 1/8 фіналу переможці груп зустрічаються з командами, що фінішували другими в сусідніх квартетах. Зокрема, на груповому етапі тріумфували збірні Нідерландів і Аргентини.

Суперниками "помаранчевих" стане національна команда Сполучених Штатів. Американці ще не програвали на ЧС-2022 – перемога над Іраном та нічиї з валлійцями та англійцями. Матч Нідерланди – США розпочнеться о 17:00 в катарській столиці.

Натомість в Ер-Райяні зупинити аргентинську збірну намагатиметься збірна Австралії. "Соккеруз" після розгромної поразки від Франції (1:4) мінімально переграли Туніс і Данію. Поєдинок призначений на 21:00.

"Суспільне" та MEGOGO транслюють матчі наживо та в записі. Трансляції будуть доступні на регіональних телеканалах (наприклад, "Суспільне Київ") і платформі "Суспільне Спорт". В ефірі "Радіо Промінь" ітимуть радіотрансляції матчів.

Перелік матчів 3 грудня на чемпіонаті світу-2022:

  • Нідерланди – США, 3 грудня, 17:00
  • Аргентина – Австралія, 3 грудня, 21:00

До слова, напередодні Бразилія програла збірній Камеруну фінальний матч основної сітки ЧС-2022.

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