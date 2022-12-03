Старт плей-офф ЧМ-2022: расписание матчей 1/8 финала Мундиаля 3 декабря

Двумя поединками в субботу начнется программа второго раунда Кубка мира в Катаре. Борьбу за место в четвертьфинале поведут представители групп A, B, C и D.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

На стадии 1/8 финала победители групп встречаются с командами, финишировавшими вторыми в соседних квартетах. В частности, на групповом этапе торжествовали сборные Нидерландов и Аргентины.

Соперниками "оранжевых" станет национальная команда Соединенных Штатов. Американцы еще не проигрывали на ЧМ-2022 – победа над Ираном и ничьи с валлийцами и англичанами. Матч Нидерланды – США начнется в 17:00 в катарской столице.

В свою очередь в Эр-Райяне остановить аргентинскую сборную будет пытаться сборная Австралии. "Соккеруз" после разгромного поражения от Франции (1:4) минимально обыграли Тунис и Данию. Поединок назначен на 21:00.

"Суспильне" и MEGOGO транслируют матчи в прямом эфире и в записи. Трансляции будут доступны на региональных телеканалах (например, "Суспильне Киев") и платформе "Суспильне Спорт". В эфире "Радио Проминь" будут идти радиотрансляции матчей.

Список матчей 3 декабря на чемпионате мира-2022: