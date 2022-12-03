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Старт плей-офф ЧМ-2022: расписание матчей 1/8 финала Мундиаля 3 декабря

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Доха, Суббота 03 декабря 2022 11:45
Старт плей-офф ЧМ-2022: расписание матчей 1/8 финала Мундиаля 3 декабря Фото: Сборная Аргентины перед матчем против Польши (facebook.com/fifaworldcup)
Автор: Антон Федорцив

Двумя поединками в субботу начнется программа второго раунда Кубка мира в Катаре. Борьбу за место в четвертьфинале поведут представители групп A, B, C и D.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

На стадии 1/8 финала победители групп встречаются с командами, финишировавшими вторыми в соседних квартетах. В частности, на групповом этапе торжествовали сборные Нидерландов и Аргентины.

Соперниками "оранжевых" станет национальная команда Соединенных Штатов. Американцы еще не проигрывали на ЧМ-2022 – победа над Ираном и ничьи с валлийцами и англичанами. Матч Нидерланды – США начнется в 17:00 в катарской столице.

В свою очередь в Эр-Райяне остановить аргентинскую сборную будет пытаться сборная Австралии. "Соккеруз" после разгромного поражения от Франции (1:4) минимально обыграли Тунис и Данию. Поединок назначен на 21:00.

"Суспильне" и MEGOGO транслируют матчи в прямом эфире и в записи. Трансляции будут доступны на региональных телеканалах (например, "Суспильне Киев") и платформе "Суспильне Спорт". В эфире "Радио Проминь" будут идти радиотрансляции матчей.

Список матчей 3 декабря на чемпионате мира-2022:

  • Нидерланды – США, 3 декабря, 17:00
  • Аргентина – Австралия, 3 декабря, 21:00

К слову, накануне Бразилия проиграла сборной Камеруна финальный матч основной сетки ЧМ-2022.

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Чемпионат мира ЧМ-2022 Сборная Аргентины
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