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Старт отопительного сезона в Житомире перенесли: названа причина

Автор: Анастасия Рокитна

В Житомире перенесли старт отопительного сезона. С понедельника планируют начать отапливать детские сады, школы и медучреждения.

Об этом заявил заместитель городского главы Сергей Кондратюк, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспильне".

Такое решение приняли 8 сентября на заседании исполнительного комитета Житомирского горсовета.

"Начало отопительного сезона мы запланировали на 11 октября, но, учитывая изменения климатических условий, сегодня вместе с "Житомиргазом" мы распломбируем котельные, которые отапливают детские сады, чтобы с понедельника детские сады были с теплом. Далее мы запускаем тепло к другим потребителям", - сказал Кондратюк.

Если среднесуточная температура 11 октября не опустится ниже +8, то теплоснабжение для населения не будут запускать.

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Отопительный сезонЖитомир