Старт опалювального сезону в Житомирі перенесли: названо причину

Таке рішення прийняли 8 вересня на засіданні виконавчого комітету Житомирської міськради.

"Початок опалювального сезону ми запланували на 11 жовтня, але, враховуючи зміни кліматичних умов, сьогодні разом із "Житомиргазом" ми розпломбуємо котельні, які опалюють дитячі садочки, щоб з понеділкавсі дитячі садочки були з теплом. Далі ми запускаємо тепло до інших споживачів", - сказав Кондратюк.

Якщо середньодобова температура 11 жовтня не опуститься нижче +8, то теплопостачання для населення не запускатимуть.