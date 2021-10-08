RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Старт опалювального сезону в Житомирі перенесли: названо причину

Автор: Анастасія Рокитна

У Житомирі перенесли старт опалювального сезону. З понеділка планують почати опалювати дитячі садочки, школи та медзаклади.

Про це заявив заступник міського голови Сергій Кондратюк, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне".

Таке рішення прийняли 8 вересня на засіданні виконавчого комітету Житомирської міськради.

"Початок опалювального сезону ми запланували на 11 жовтня, але, враховуючи зміни кліматичних умов, сьогодні разом із "Житомиргазом" ми розпломбуємо котельні, які опалюють дитячі садочки, щоб з понеділкавсі дитячі садочки були з теплом. Далі ми запускаємо тепло до інших споживачів", - сказав Кондратюк.

Якщо середньодобова температура 11 жовтня не опуститься нижче +8, то теплопостачання для населення не запускатимуть.

Читайте РБК-Україна в Google News
Опалювальный сезонЖитомир