Старт НХЛ, чемпіонський бій UFC і фінал футзального Мундіалю: анонс вихідних у спорті

"Баффало" – "Нью-Джерсі"

4 жовтня, 20:00, Прага, "O2 Арена", телетрансляція на Setanta Sports+

Найсильніший хокейний чемпіонат планети продовжить традицію стартувати в Європі. Цьогоріч сезон розпочнеться подвійним побаченням "Баффало" та "Нью-Джерсі" в Празі. Вочевидь, обидві команди поїхали в далеку подорож через посередні результати в попередній кампанії, коли не змогли пробитися в плей-офф. Утім, 3 Кубка Стенлі в музеї "Девілз" додають ваги NHL Global Series-2024.

"Реал" – "Вільярреал"

5 жовтня, 22:00, Мадрид, "Сантьяго Бернабеу", трансляція на MEGOGO

Королівський клуб посеред тижня зазнав першої поразки в сезоні, тож тепер повинен реабілітуватися перед інчас. Матч проти "Жовтої субмарини" стане новим тестом для Андрія Луніна. Українець був чи не найкращим проти "Лілля", але від поразки "Реал" не вберіг. Можливо, голкіпер не матиме багато роботи, адже преса рознесла мадридців за беззубість в атаці. Отже, на передовій будуть Вінісіус і Ко.

Фото: У травні команди розписали феєричну нічию 4:4 на "Кераміці" (epe.es)

Перейра – Раунтрі

6 жовтня, 05:00, Солт-Лейк Сіті, "Дельта Центр", телетрансляція на Setanta Sports+

Головною подією бійцівського вечора під егідою UFC у штаті Юта стане сутичка в напівважкій вазі. Чинний чемпіон дивізіону Алекс Перейра втретє захищатиме титул від посягань інших. Виклик бразильцю кинув американський боєць Халіл Раунтрі. Колись він почав у чемпіонаті з шести невдач у 10-ти поєдинках. Та з тих пір не один став витік, а господар арени іде зі серією п'яти гучних перемог поспіль.

Мото Гран-прі Японії

6 жовтня, 08:00, Мотегі, "Твін Рінг", трансляція на MEGOGO

Зберігається інтрига в елітних мотоперегонах. Чинний чемпіон Франческо Баньяя на "Дукаті" зобов'язаний перемагати, щоб скоротити відставання від іспанця Хорхе Мартіна ("Прамак"). Італійський гонщик класно розпочав етап в Індонезії, вигравши спринт при вильоті суперника. Та в повній гонці лідер загального заліку переміг, а Баньяя дістався до фінішу лише третім. Зараз Мартін відірвався на 21 пункт.

Фото: Хорхе Мартін залишається лідером заліку пілотів (facebook.com/MotoGP)

Бразилія – Аргентина

6 жовтня, 18:00, Ташкент, "Хумо Арена", телетрансляція на "Суспільне Спорт"

Якщо у великому футболі протистояння Бразилії та Аргентини – нетлінна класика, то їхні футзальні матчі лише прямують до цього статусу. Хоч збірні й здобули 6 титулів чемпіонів світу на двох, та левова заслуга тут належить бразильцям (5 трофеїв). Пентакампеони світу й будуть фаворитом фіналу, але в таких поєдинках усе вірогідне. Ось і дві попередні зустрічі на Кубках світу були за "альбіселесте".