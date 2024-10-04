Старт НХЛ, чемпионский бой UFC и финал футзального Мундиаля: анонс выходных в спорте

"Баффало" – "Нью-Джерси"

4 октября, 20:00, Прага, "O2 Арена", телетрансляция на Setanta Sports+

Сильнейший хоккейный чемпионат планеты продолжит традицию стартовать в Европе. В этом году сезон начнется двойным свиданием "Баффало" и "Нью-Джерси" в Праге. Очевидно, обе команды уехали в далекое путешествие из-за посредственных результатов в предыдущей кампании, когда не смогли пробиться в плей-офф. Впрочем, 3 Кубка Стэнли в музее "Девилз" добавляют веса NHL Global Series-2024.

"Реал" – "Вильярреал"

5 октября, 22:00, Мадрид, "Сантьяго Бернабеу", трансляция на MEGOGO

Королевский клуб посреди недели потерпел первое поражение в сезоне, поэтому теперь должен реабилитироваться перед инчас. Матч против "Желтой субмарины" станет новым тестом для Андрея Лунина. Украинец был едва ли не лучшим против "Лилля", но от поражения "Реал" не уберег. Возможно, у голкипера не будет много работы, ведь пресса разнесла мадридцев за беззубость в атаке. Итак, на передовой будут Винисиус и Ко.

Фото: В мае команды расписали феерическую ничью 4:4 на "Керамике" (epe.es)

Перейра – Раунтри

6 октября, 05:00, Солт-Лейк Сити, "Дельта Центр", телетрансляция на Setanta Sports+

Главным событием бойцовского вечера под эгидой UFC в штате Юта станет стычка в полутяжелом весе. Действующий чемпион дивизиона Алекс Перейра в третий раз будет защищать титул от посягательств других. Вызов бразильцу бросил американский боец Халил Раунтри. Когда-то он начал в чемпионате с шести неудач в 10-ти поединках. Но с тех пор немало воды утекло, а хозяин арены идет с серией пяти громких побед подряд.

Гран-при Японии

6 октября, 08:00, Мотеги, "Твин Ринг", трансляция на MEGOGO

Сохраняется интрига в элитных мотогонках. Действующий чемпион Франческо Баньяя на "Дукати" обязан побеждать, чтобы сократить отставание от испанца Хорхе Мартина ("Прамак"). Итальянский гонщик классно начал этап в Индонезии, выиграв спринт при вылете соперника. Но в полной гонке лидер общего зачета победил, а Баньяя добрался до финиша только третьим. Сейчас Мартин оторвался на 21 пункт.

Фото: Хорхе Мартин остается лидером зачета пилотов (facebook.com/MotoGP)

Бразилия – Аргентина

6 октября, 18:00, Ташкент, "Хумо Арена", телетрансляция на "Суспильне Спорт"

Если в большом футболе противостояние Бразилии и Аргентины – нетленная классика, то их футзальные матчи только направляются к этому статусу. Хотя сборные выиграли 6 титулов чемпионов мира на двоих, но львиная заслуга здесь принадлежит бразильцам (5 трофеев). Пентакампеоны мира и будут фаворитом финала, но в таких поединках возможно все. Вот и две предыдущие встречи на Кубках мира были за "альбиселесте".