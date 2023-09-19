Старт Ліги чемпіонів 19 вересня: повний розклад матчів вівторка

Прем'єрний ігровий день основної сітки Кубка чемпіонів розпочнеться о 19:45 двома поєдинками. Італійський "Мілан" прийме англійський "Ньюкасл", а швейцарський "Янг Бойз" зустрінеться з німецьким РБ "Лейпциг".

Ще шість матчів заплановані на 22:00. Поки донецький "Шахтар" прийматиме "Порту" в Гамбурзі, іспанська "Барселона" вдома протистоятиме бельгійському "Антверпену". Натомість у Римі "Лаціо" прийме мадридський "Атлетіко".

Чинний переможець турніру "Манчестер Сіті" на домашній арені зустрінеться з белградською "Црвеною Звездою". Французький "Парі Сен-Жермен" натомість на "Парк де Пренс" прийме "Боруссію" з Дортмунда. У Роттердам до "Фейєнорда" приїхав шотландський "Селтік".

Перелік матчів вівторка в 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:

"Мілан" – "Ньюкасл", 19:45

"Янг Бойз" – РБ "Лейпциг", 19:45

"Барселона" – "Антверпен", 22:00

"Лаціо" – "Атлетіко", 22:00

"Манчестер Сіті" – "Црвена Звезда", 22:00

ПСЖ – "Боруссія" Д, 22:00

"Фейєнорд" – "Селтік", 22:00

"Шахтар" – "Порту", 22:00

Раніше "Шахтар" оприлюднив заявку команди на груповий етап Ліги чемпіонів. До списку потрапили 33 виконавці. Літні новачки "гірників" Рудько, Лемкін, Азарові, Чигринський, Педрінью, Кастільйо, Егіналдо, Міроші та Невертон отримали місця в обоймі.