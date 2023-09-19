UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Старт Ліги чемпіонів 19 вересня: повний розклад матчів вівторка

Фото: Команда Хосепа Гвардіола розпочне захист титулу з матчем проти "Црвени Звезди" (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорців

Груповий етап Ліги чемпіонів 2023/24 розпочнеться у вівторок вісьмома матчами. Серед команд, що візьмуть старт, і донецький "Шахтар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Прем'єрний ігровий день основної сітки Кубка чемпіонів розпочнеться о 19:45 двома поєдинками. Італійський "Мілан" прийме англійський "Ньюкасл", а швейцарський "Янг Бойз" зустрінеться з німецьким РБ "Лейпциг".

Ще шість матчів заплановані на 22:00. Поки донецький "Шахтар" прийматиме "Порту" в Гамбурзі, іспанська "Барселона" вдома протистоятиме бельгійському "Антверпену". Натомість у Римі "Лаціо" прийме мадридський "Атлетіко".

Чинний переможець турніру "Манчестер Сіті" на домашній арені зустрінеться з белградською "Црвеною Звездою". Французький "Парі Сен-Жермен" натомість на "Парк де Пренс" прийме "Боруссію" з Дортмунда. У Роттердам до "Фейєнорда" приїхав шотландський "Селтік".

Перелік матчів вівторка в 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:

  • "Мілан" – "Ньюкасл", 19:45
  • "Янг Бойз" – РБ "Лейпциг", 19:45
  • "Барселона" – "Антверпен", 22:00
  • "Лаціо" – "Атлетіко", 22:00
  • "Манчестер Сіті" – "Црвена Звезда", 22:00
  • ПСЖ – "Боруссія" Д, 22:00
  • "Фейєнорд" – "Селтік", 22:00
  • "Шахтар" – "Порту", 22:00

 

 

Раніше "Шахтар" оприлюднив заявку команди на груповий етап Ліги чемпіонів. До списку потрапили 33 виконавці. Літні новачки "гірників" Рудько, Лемкін, Азарові, Чигринський, Педрінью, Кастільйо, Егіналдо, Міроші та Невертон отримали місця в обоймі.

До слова, раніше опублікували анонс поєдинку "Шахтаря" і "Порту" на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, напередодні підготували експрес-презентацію "Порту" на старті Ліги чемпіонів 2023/24.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АтлетікоБарселонаПСЖМіланЛейпцигЯнг БойзМанчестер СитиЛіга чемпіонівБоруссияСелтикЛацио