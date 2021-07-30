Старт легкой атлетики и четыре медальные надежды Украины: за чем следить сегодня на ОИ

Сегодня, 30 июля, украинские спортсмены поборются еще за четыре медали Олимпийских игр. Всего в Токио в этот день будет разыграно 21 комплект медалей.
Подробнее о расписании выступлений украинских спортсменов - в материале РБК-Украина.
Одна из главных надежд сегодняшнего дня возлагается на Елену Костевич, которая уже имеет одну "бронзу" Олимпиады-2020. В первой части квалификации украинка показала шестой результат. Сегодня во второй части квалификационного раунда ей нужно как минимум остаться в топ-8. А далее - финал. Сейчас в активе Костевич уже четыре олимпийские медали (кроме нынешней "бронзы" она завоевывала золото Афин-2004 и две "бронзы" Лондона-2012).
Также сегодня сборная Украины поборется за медали в мужском фехтовании в шпаге. Шансы на это есть. Тем более, что наш шпажист Игорь Рейзлин уже взял бронзовую медаль ОИ-2020 в индивидуальном разряде.
Кроме этого за награды посоревнуются украинские дзюдоисты - Елизавета Калинина и Яков Хаммо. Это наши последние дзюдоисты в Токио.
Среди не медальных соревнований, то за путевку в полуфинал будет боксировать Анна Лысенко. В соперницах у нее действующая чемпионка мира Бусеназ Сюрменели из Турции.
В плавании в квалификационных заплывах будет плыть бронзовый призер Токио Михаил Романчук (1500 метров вольным стилем).
А еще сегодня стартует легкая атлетика. Подробнее о стартах всех украинцев ниже:
Женщины, пистолет, 25 метров
Украина: Елена Костевич
Женщины, 78+ кг
1/16 финала. Елизавета Калинина (Украина) - Соня Ассела (Алжир)
Мужчины, 100+ кг
1/8 финала. Яков Хаммо (Украина) - соперник определится завтра
Мужчины, командный разряд, шпага
Женщины, 64-69 кг
Женщины, трамплин 3 метра
Украина: Анна Письменская, Виктория Кесар
Украина не представлена
Финалы
Квалификационные заплывы
Мужчины, 50 метров вольным стилем:
Мужчины, 1500 метров вольным стилем:
Прыжки в высоту, мужчины
Украина: Андрей Проценко
Метание диска, мужчины
Украина: Никита Нестеренко
Тройной прыжок, женщины
Украина: Ольга Саладуха
Толкание ядра, женщины
Украина: Ольга Гладка
Бег, смешанная эстафета 4х400
Украина: Алина Логвиненко, Катерина Климюк, Александр Погорелко, Никита Барабанов
Мужчины, 10 000 метров
Украина не представлена
Украина не представлена
Женщины, одиночки
Мужчины, одиночки
Женщины, восьмерки
Мужчины, восьмерки
Мужчины, каяки
Украина не представлена
BMX
Украина не представлена
Женщины
Украина не представлена
Женщины, батут
Украина не представлена
Микст
Украина не представлена
Мужчины, парный разряд
Украина не представлена
Мужчины, одиночный разряд
Украина не представлена
Трансляции ключевых событий Олимпиады будут вестись на телеканале "UA: Перший", а также сайте "Суспільне спорт".