Старт легкої атлетики та чотири медальні Надії України: за чим слідкувати сьогодні на ОІ

Одна з головних надій сьогоднішнього дня покладається на Олену Костевич, яка вже має одну "бронзу" Олімпіади-2020. У першій частині кваліфікації українка показала шостий результат. Сьогодні у другій частині кваліфікаційного раунду їй потрібно як мінімум залишитися в топ-8. А далі - фінал. Зараз в активі Костевич вже чотири олімпійські медалі (крім нинішньої "бронзи" вона завойовувала золото Афін-2004 і дві "бронзи" Лондона-2012).

Також сьогодні збірна України побореться за медалі в чоловічому фехтуванні в шпазі. Шанси на це є. Тим більше, що наш шпажист ігор Рейзлін вже взяв бронзову медаль ОІ - 2020 в індивідуальному розряді.

Крім цього за нагороди позмагаються українські дзюдоїсти-Єлизавета Калініна і Яків Хаммо. Це наші останні дзюдоїсти в Токіо.

Серед не медальних змагань, то за путівку до півфіналу боксуватиме Ганна Лисенко. У суперницях у неї чинна чемпіонка світу Бусеназ Сюрменелі з Туреччини.

У плаванні в кваліфікаційних запливах буде плисти бронзовий призер Токіо Михайло Романчук (1500 метрів вільним стилем).

А ще сьогодні стартує Легка атлетика. Детальніше про старти всіх українців нижче:

Стрільба

Жінки, пістолет, 25 метрів

Україна: Олена Костевич

Кваліфікація-3:00

Фінал-8:00

Дзюдо

Жінки, 78 + кг

1/16 фіналу. Єлизавета Калініна (Україна) - Соня Ассела (Алжир)

Чоловіки, 100 + кг

1/8 фіналу. Яків Хаммо (Україна) - суперник визначиться завтра

Попередні сутички-5:00-8:30

Фінальний блок - 11:00-13: 50

Фехтування

Чоловіки, командний розряд, шпага

Чвертьфінал. Україна - Китай-5:25

- Китай-5:25 Матч за бронзу - 12:30

Матч за золото - 13:30

Бокс

Жінки, 64-69 кг

Чвертьфінал. Анна Лисенко (Україна) - Бесеназ Сюрменелі (Туреччина)

Стрибки у воду

Жінки, трамплін 3 метри

Україна: Анна Письменська, Вікторія Кесар

Попередній раунд-9:00

Плавання

Україна не представлена

Фінал

Жінки, 200 метрів брасом - 4:51

Чоловіки, 200 метрів на спині - 4:50

Жінки, 100 метрів вільним стилем - 4:59

Чоловіки, 200 метрів комплексом - 5:16

Кваліфікаційні запливи

Чоловіки, 50 метрів вільним стилем:

Старт Владислава Бухова - 13:14

Чоловіки, 1500 метрів вільним стилем:

Старт Сергія Фролова - 14:23

Старт Михайла Романчука - 14:40

Легка атлетика

Стрибки у висоту, чоловіки

Україна: Андрій Проценко

Кваліфікація - 3:15

Метання диска, чоловіки

Україна: Микита Нестеренко

Кваліфікація - 5:20

Потрійний стрибок, жінки

Україна: Ольга Саладуха

Кваліфікація - 13:05

Штовхання ядра, жінки

Україна: Ольга Гладка

Кваліфікація - 13:25

БІГ, змішана естафета 4х400

Україна: Аліна Логвиненко, Катерина Климюк, Олександр Погорілко, Микита Барабанов

Кваліфікація - 14:12

Чоловіки, 10 000 метрів

Україна не представлена

Фінал - 14:30

Академічне веслування

Україна не представлена

Жінки, одинаки

Фінал - 3:33

Чоловіки, одинаки

Фінал - 3:45

Жінки, вісімки

Фінал - 4:05

Чоловіки, вісімки

Фінал - 4:25

Гребний слалом

Чоловіки, каяки

Україна не представлена

Півфінал - 8:00

Фінал - 10:00

Велоспорт

BMX

Україна не представлена

Чоловіки, фінал - 5:40

Жінки, фінал - 5:50

Стрільба з лука

Жінка

Україна не представлена

Початок матчів 1/8 фіналу - 3:30

Матч за бронзу - 10:30

Матч за золото - 10:45

Гімнастика

Жінки, батут

Україна не представлена

Кваліфікація - 7:00

Фінал - 8:50

Бадмінтон

Мікст

Україна не представлена

Матч за бронзу - 4:30

Матч за золото - 9:30

Теніс

Чоловіки, Парний розряд

Україна не представлена

Матч за бронзу. Крайчек / Сандгрен (США) - Вінус / Даніелл ( Нова Зеландія) - 9:00

Матч за золото. Мектич / Павич (Хорватія) - Чиліч / Додіг ( Хорватія) - орієнтовний початок 13:00

Настільний теніс

Чоловіки, Одиночний розряд

Україна не представлена

Матч за бронзу - 14:00

Матч за золото - 15:00

Трансляції ключових подій Олімпіади вестимуться на телеканалі "UA: Перший", а також сайті "Суспільне спорт".