Старт легкої атлетики та чотири медальні Надії України: за чим слідкувати сьогодні на ОІ

Сьогодні, 30 липня, українські спортсмени поборються ще за чотири медалі Олімпійських ігор. Всього в Токіо в цей день буде розіграно 21 комплект медалей.
Детальніше про розклад виступів українських спортсменів - в матеріалі РБК-Україна.
Одна з головних надій сьогоднішнього дня покладається на Олену Костевич, яка вже має одну "бронзу" Олімпіади-2020. У першій частині кваліфікації українка показала шостий результат. Сьогодні у другій частині кваліфікаційного раунду їй потрібно як мінімум залишитися в топ-8. А далі - фінал. Зараз в активі Костевич вже чотири олімпійські медалі (крім нинішньої "бронзи" вона завойовувала золото Афін-2004 і дві "бронзи" Лондона-2012).
Також сьогодні збірна України побореться за медалі в чоловічому фехтуванні в шпазі. Шанси на це є. Тим більше, що наш шпажист ігор Рейзлін вже взяв бронзову медаль ОІ - 2020 в індивідуальному розряді.
Крім цього за нагороди позмагаються українські дзюдоїсти-Єлизавета Калініна і Яків Хаммо. Це наші останні дзюдоїсти в Токіо.
Серед не медальних змагань, то за путівку до півфіналу боксуватиме Ганна Лисенко. У суперницях у неї чинна чемпіонка світу Бусеназ Сюрменелі з Туреччини.
У плаванні в кваліфікаційних запливах буде плисти бронзовий призер Токіо Михайло Романчук (1500 метрів вільним стилем).
А ще сьогодні стартує Легка атлетика. Детальніше про старти всіх українців нижче:
Жінки, пістолет, 25 метрів
Україна: Олена Костевич
Жінки, 78 + кг
1/16 фіналу. Єлизавета Калініна (Україна) - Соня Ассела (Алжир)
Чоловіки, 100 + кг
1/8 фіналу. Яків Хаммо (Україна) - суперник визначиться завтра
Чоловіки, командний розряд, шпага
Жінки, 64-69 кг
Жінки, трамплін 3 метри
Україна: Анна Письменська, Вікторія Кесар
Україна не представлена
Фінал
Кваліфікаційні запливи
Чоловіки, 50 метрів вільним стилем:
Чоловіки, 1500 метрів вільним стилем:
Стрибки у висоту, чоловіки
Україна: Андрій Проценко
Метання диска, чоловіки
Україна: Микита Нестеренко
Потрійний стрибок, жінки
Україна: Ольга Саладуха
Штовхання ядра, жінки
Україна: Ольга Гладка
БІГ, змішана естафета 4х400
Україна: Аліна Логвиненко, Катерина Климюк, Олександр Погорілко, Микита Барабанов
Чоловіки, 10 000 метрів
Україна не представлена
Україна не представлена
Жінки, одинаки
Чоловіки, одинаки
Жінки, вісімки
Чоловіки, вісімки
Чоловіки, каяки
Україна не представлена
BMX
Україна не представлена
Жінка
Україна не представлена
Жінки, батут
Україна не представлена
Мікст
Україна не представлена
Чоловіки, Парний розряд
Україна не представлена
Чоловіки, Одиночний розряд
Україна не представлена
Трансляції ключових подій Олімпіади вестимуться на телеканалі "UA: Перший", а також сайті "Суспільне спорт".