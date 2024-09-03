Старт бізнесу без ліцензії: в Україні на час війни запровадили декларативний принцип

Як повідомив прем’єр, вчора президент Володимир Зеленський підписав розроблений урядом закон, який встановлює декларативний принцип роботи при старті нового бізнесу.

"Тобто українці можуть розпочинати власну справу, яка потребує отримання дозволів чи ліцензій, просто задекларувавши відповідну діяльність", - сказав він.

Шмигаль повідомив, що сьогодні уряд скоригує План заходів щодо дерегуляції та покращення бізнес-клімату. Тепер він включатиме 103 завдання та 143 покрокових заходи, спрямованих на підтримку бізнесу.

Новий закон

Нагадаємо дерегуляційний законопроєкт №7331 стосується спрощення умов провадження господарської діяльності в період воєнного (надзвичайного) стану в Україні

За законом суб’єкти господарювання набуватимуть права на провадження окремих видів господарської діяльності у період воєнного стану на підставі подання до відповідних органів ліцензування, дозвільних органів та ЦНАПів декларації про провадження господарської діяльності без отримання документів дозвільного характеру, одержання яких передбачено законодавством.

Такі декларації будуть чинними у період дії воєнного стану та до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, але не менше трьох місяців з дня його припинення чи скасування.

Вже видані ліцензії продовжують строк своєї дії до кінця воєнного стану, але не менше трьох місяців з дня його припинення чи скасування.

На період воєнного стану зупиняється проведення планових перевірок органів ліцензування щодо додержання вимог законодавства у сфері ліцензування.

Крім того, Кабмін визначатиме порядок подання декларації, перелік відомостей, які вносяться до декларації, та перелік видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватися суб’єктами господарювання на підставі подання такої декларації.