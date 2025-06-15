Старт "Баварії" та ПСЖ на Клубному чемпіонаті світу: точний графік трансляцій сьогодні

15 червня та в ніч на 16-те на Клубному чемпіонаті світу з футболу, що стартував на аренах США, відбудуться чергові поєдинки.
Хто зіграє в найближчий час та де дивитися трансляції – підкаже РБК-Україна.
В ніч на 15 червня турнір відкрили господарі з "Інтер Маямі" та єгипетський "Аль-Ахлі". Команди, що виступають в групі А, провели бойовий поєдинок. Але відзначитися першим голом не зуміли, навіть попри старання Ліонеля Мессі та призначений у ворота "Інтера" пенальті.
Тож першого, історичного, взяття воріт на Мундіалі доведеться чекати в другій календарній грі. А в ній зійдуться представники квартету С – німецька "Баварія" та "Окленд Сіті" з Нової Зеландії. Матч розпочнеться 15 червня о 19:00 за Києвом.
Для Гаррі Кейна це буде чудова нагода поповнити свій бомбардирський рахунок. Якщо ж і в цьому матчі не буде голів – це стане справжньою сенсацією.
Також сьогодні, о 22:00 стартують команди з групи В: французький ПСЖ та іспанський "Атлетіко". Суперництво двох європейських колективів обіцяє бути дуже конкурентним і безкомпромісним.
Ще два протистояння пройдуть у ніч проти понеділка. О 1:00 за нашим часом стартує матч групи А: "Палмейрас" (Бразилія) – "Порту" (Португалія). А о 5:00 закриють стартовий тур в групі В бразильський "Ботафого" та "Сіетл Саундерз" зі США.
Клубний чемпіонат світу-2025, розклад найближчих матчів
Неділя, 15 червня
Понеділок, 16 червня
Поєдинки клубного мундіалю транслює "Суспільне Спорт". Українські вболівальники зможуть переглядати матчі з українськими коментаторами у прямому ефірі на:
З чотирьох найближчих матчів на платформах "Суспільного" будуть доступні два:
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