У старшій школі діти будуть вивчати 7 основних предметів: коли очікувати на зміни

Згідно з реформою профільної освіти в Україні, яку поступово буде впроваджувати Міністерство освіти та науки, старшокласники вивчатимуть 7 обов'язкових предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОН .

З 2027 року учні старших класів українських шкіл вивчатимуть 7 обов'язкових основних дисциплін:

українську мову,

літературу,

історію України,

англійську мову,

математику,

фізичну культуру,

захист України.

Відомо, що ці зміни є частиною реформи профільної освіти, презентованої Міністерством освіти і науки України раніше.

Зазначається, що інші предмети старшокласники обиратимуть відповідно до свого профілю навчання.

Реформа також передбачає створення академічних ліцеїв, що допоможе урізноманітнити вибір предметів, особливо для сільських шкіл та шкіл у невеликих містах.

Для допомоги у виборі профілю у школах з’являться кар’єрні радники.

Також відомо, що учні матимуть можливість змінити профіль під час навчання у 10 класі, якщо вибір не відповідає їхнім очікуванням.

Окрім цього, раніше ми вже повідомляли про те, що згідно із нововведеннями, українські школярі будуть навчатися 12 років з 2027 року. Перший випуск таких старшокласників планується у 2030 році.